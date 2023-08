Diego Domínguez: "Pueden pasar cosas bonitas esta temporada en el Xerez CD"

El delantero Diego Domínguez es sinónimo de gol en los clubes en los que ha estado y en su presentación de este viernes como nuevo atacante del Xerez CD espera hacer buenos los pronósticos y ayudar al club a lograr los objetivos que se han marcado, que pasan por dar el salto de categoría.

El atacante sevillano, que la pasada campaña defendió la camiseta del Ciudad de Lucena, detalla que "para mí, pertenecer a este club va más allá de lo que es la entidad, que no es poco. Estar aquí para mí tiene un gran valor sentimental, ya que familiares míos han defendido esta camiseta en otras etapas. En cuanto me llamaron, aunque hubo equipos de superior categoría que contactaron conmigo, me tiró mucho lo que he comentado antes y la historia que tiene el club. Las negociaciones fueron fáciles y estoy encantado, tenía muchas ganas".

El Deportivo ha disputado ya dos amistosos y cumple casi dos semanas de pretemporada y "mis sensaciones y las del grupo son que esta campaña pueden pasar cosas muy bonitas, hay un vestuario muy sano, muy bueno y, pese a la juventud que hay, también tenemos experiencia. Con paciencia y trabajo, podemos llegar a cotas muy altas".

"Siempre que empieza un año intento llegar a los diez goles, pero lo que garantizo es humildad y trabajo"

Su fuerte es hacer goles y se marca una cifra: "Siempre que empieza un año, intento llegar o superar la cifra de los diez goles, pero hay temporadas y temporadas y hay algunas mejores o tras peores en ese aspecto. Lo que sí tengo claro y puedo garantizar en cada entrenamiento y en cada partido es trabajo y humildad. Intentaré llegar a los diez goles y si no los logro, buscaré sumar en todo respeto al club".

A Checa le conocía desde su etapa como jugador, ya que "compartimos vestuario y creo que se le está tachando de inexperto, pero lleva muchos años en el fútbol. Tiene las ideas bastante claras y está intentando transmitirlas al grupo. Es complicado porque somos un equipo completamente nuevo y cada uno venimos de un jugar y entrenar con conceptos distintos. Esos conceptos nos lo tiene que quitar de la cabeza y se consigue con trabajo y paciencia y en el día a día en los entrenamientos".

A pesar de llevar poco tiempo en Jerez, conoce a la perfección a la afición, tanto por los comentarios de su familia como por sus enfrentamientos con los azulinos en sus anteriores equipos y lo tiene claro. "Lo único que le pido es que siga como se muestra siempre y que nos exija, nosotros también necesitamos ese nivel de exigencia porque estamos en el Xerez. Esperamos que nos apoye en los momentos malos y que no dude de nosotros porque siempre vamos a intentar dar el cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido".

Rondán: "Esperamos que el Xerez sea el club de su explosión definitiva"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, está encantado con la contratación de Domínguez y se deshizo en elogios: "Pese a su juventud, tiene bastante experiencia en la categoría y su proyección es alta, esperamos que el Xerez sea el club de su explosión definitiva, creo que tiene nivel y potencial para jugar mucho más arriba. Deseamos que logre sus objetivos aquí, que nos ayude a lograr los nuestros y que la relación sea duradera y positiva".