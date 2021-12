"Queremos la sexta victoria seguida para cerrar el año con unos números increíbles"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, encara el último partido del año en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil ilusionado y confiado. La excelente dinámica de su equipo, con cinco triunfos consecutivos, le permiten ser optimista, pero también advierte que no podrán confiarse ante un rival que ha mejorado sus prestaciones con el cambio de entrenador y que suma también seis jornadas sin perder.

–¿Cómo encaran esta última cita de 2021 frente al Salerm Puente Genil?

–Muy ilusionados, contentos y deseando que llegue este partido para intentar sumar la sexta victoria seguida. El partido tiene muchos alicientes para irnos de vacaciones con buenas sensaciones y cerrar el año y acercanos al final de la primera vuelta con unos números increíbles.

–¿Qué rival espera con el cambio de entrenador?

–Será un Puente Genil distinto al que nos encontramos en Copa RFAF, con el nuevo entrenador ha cambiado mucho, se ha hecho muy fuerte en defensa y es un equipo que tiene las ideas claras en ese sentido. Intenta no recibir goles y buscar a la gente rápida y con calidad que tiene arriba como Salva Vega, Amin o Cuenca. Intenta aprovechar sus ocasiones, lleva seis jornadas invicto y encaja pocos goles. Tenemos que frenarles, impedirles que se sientan cómodos y que puedan correr para que no creen demasiadas ocasiones. Hay que generarles, aunque es un campo muy complicado.

"Espero que todos arrimen el hombro y los que tengan dudas se unan al proyecto porque les necesitamos más que nunca"

–Después de cinco triunfos seguidos, ¿se puede confiar su equipo?

–Hay que evitarlo. Más que confianza, lo que tenemos es toda la seguridad de mundo que te da la confianza por los resultados y del buen juego. Ya lo dije después del partido contra el Sevilla C. Cuando las cosas se hacen tan bien y se hace tanto para ganar un encuentro el grupo se refuerza. Es nuestra idea, para ganar los partidos nos gusta hacer muchas cosas bien, generar mucho y no esperar a que caíga alguna y estar el resto del tiempo rezando. Queremos generar y que ocurran cosas. Tenemos confianza en nosotros, no confianza en el partido en sí, ahí vamos preparados y somos cautos. Puente Genil es una de las plazas complicadas de la categoría y sabemos lo que nos vamos a encontrar allí.

–Los tres puntos serían el mejor broche al año y ayudarían con la campaña de socios para la segunda vuelta...

–Todo ha venido radado. La imagen del equipo está siendo buena, hemos terminado jugando los partidos de casa en Chapín con un gran ambiente... Todo suma para estar ilusionados de cara a la segunda vuelta que se presenta apasinante. El equipo aspira a todo, el primer puesto no está tan lejos y en cuanto el Recretivo de Huelva pinche sabe que ahí estamos Utrera y Xerez y ellos juegan el primer encuentro de la segunda vuelta contra el Utrera. Estamos dando ahora ese nivel que esperaba la afición de nosotros, no nos rendimos nunca y lo que queremos es eso, que se identifique con nosotros por encima del resultado y, a día de hoy, todos vamos en la misma línea. Como ya han cometado tanto el presidente como Álex Colorado, espero que todos arrimen el hombro y los que tengan dudas se unan al proyecto porque les necesitamos más que nunca.