"Un triunfo en Los Barrios es vital por todas las cosas que se romperían"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, ya ha hecho borrón y cuenta nueva, asegura que han pasado página tras la dura derrota ante el Recre y que, a pesar del poco tiempo que han tenido para recuperarse, encaran el partido de este miércoles (20:00) en el San Rafael frente a Los Barrios con la firme intención de romper la dinámica de cuatro jornadas sin sumar de tres.

–Sin tiempo para recuperar, otra cita este miércoles...

–Lo comenté hace unas semanas, es un poco incomprensible que juguemos en esta categoría tengamos que jugar seis partidos en 18 días, domingo-miércoles, domingo-miércoles. Lo normal es que la Federación nos hubiese dado la pausa de un miércoles, pero es lo que tenemos. Hemos trabajado para ello, nos hemos preparado para llegar lo mejor posible con el reparto de cargas, pero luego los partidos son los que son y salen como salen. Hemos intentado recuperar a la gente de piernas y de cabeza porque el enfrentamiento en Los Barrios para nosotros es vital y hay que llegar con las máximas garantías.

–Los Barrios ha disputado menos encuentros, ¿le beneficia?

–Una vez que nos metemos en faena y en partidos da un poco igual. La gente está respondiendo fenomenal. En Cartaya había que ponerse el mono de trabajo cuando comprobamos el estado del terreno de juego, después de creer que al ser de césped natural y de buenas dimensiones nos permitiría jugar bien al fútbol y hacer un partido diferente. Tuvimos que cambiar el chip y la gente se dejó la piel. Los jugadores están muy metidos, pensando que hay que dar el cien por cien y no creo que a Los Barrios le beneficie eso.

–¿Cómo espera al rival?

–Ellos también están necesitados, se encuentran cerca de la zona de salvación y van a luchar hasta el final por ella. Han tenido muchos cambios a todos los niveles y nos vamos a encontrar a un equipo totalmente diferente al que nos encontramos en la primera vuelta. Todas esas cosas trastocan y hay que aprovecharlas. De todos modos, no va a ser fácil, ellos basan gran parte de la salvación en su rendimiento en casa. Hace un par de temporadas hicieron un equipo para pelear por el ascenso y casi se meten en 'play-off', pero cuando les toca pelear por otros objetivos hacen del San Rafael un campo complicado, es muy difcíl ganar allí, se hacen fuertes. Tenemos que demostrar allí el nivel que estamos demostrando y tener un poquito más de efectividad.

–Habla de la importancia del partido, pero no es definitivo...

–Por supuesto que no lo es, ni ganando está todo hecho ni perdiendo nos quedaríamos sin opciones. Cuando hablo de importancia, me refiere a la de cosas que se romperían. Terminaría la racha de resultados que no de juego, que llevamos, haríamos gol, sumaríamos de tres y nos podríamos colocar otra vez ahí... Estamos deseando tener los mismos encuentros que los demás rivales para ver nuestra posción real, para ver si sólo nos llega para pelear por el quinto puesto o podemos aspirar a más. Ahora mismo, las cuentas que se hacen son las de la lechera y esas cuentas no me gustan. La gente piensa que como hay tres partidos pendientes son nueve puntos que se van a conseguir y eso no es así. A todo eso me refiero con la importancia del partido, hay que sumar de tres en tres para vernos otra vez en la lucha por todo. Los jugadores están respondiendo muy bien, pero cuando el más tres no llega, todos pueden dudar, aunque ahí está mi trabajo, hacerles ver que no duden porque están haciendo muchas cosas bien.