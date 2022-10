En recuerdo de Rafa Verdú

Hoy hemos recibido una amarga y triste noticia todos los xerecistas, nos hemos levantado conociendo que esta madrugada ha fallecido nuestro Presidente de Honor, don Rafael Verdú Fernández.

Lo conocí hace algo más de cuarenta años, cuando estaba a punto de jubilarse de la compañía Sevillana de Electricidad, a veces coincidíamos en el Taller de Aurelio Madroñal, en Pio XII, que fue donde me lo presentaron. Yo, por entonces, aunque era muy xerecista conocía poco de la historia del club, al que comencé a seguir con diez años en 1970 y fue en esos talleres donde me dijeron que había sido futbolista del Xerez.

A partir de ahí, hicimos una bonita amistad, él iba muchas veces haciendo favores a sus amigos a mi trabajo en la Agencia Tributaria para presentar declaraciones y así pasear por jerez y mantenerse activo una vez jubilado. Rafa era incapaz de decir no a nadie que le pidiera su ayuda, estaba siempre disponible para todo el mundo. A pesar de haber jugado en todo un Real Madrid o ser un ídolo para los aficionados que lo vieron jugar con la camiseta del Xerez siempre fue una persona humilde, gentil y educada. Siempre que nos veíamos me daba un par de besos y un abrazo y me preguntaba por la familia y me decía que fuera por su casa una vez más a ver su museo de recuerdos.

Comenzó a jugar al fútbol en el equipo del Cuatro Caminos, equipo en el que estuvo dos años, donde comenzó a destacar y los dos grandes equipos de la capital madrileña empezaron a seguirle los pasos. Fue sin embargo, el Real Madrid quien lo fichó en la temporada de 1947/48, justo la misma en la que comenzó la vida del que sería su equipo del alma el Xerez CD.

El Real Madrid, lo tuvo en su filial que por aquel entonces llevaba el nombre de A.D. Plus Ultra, donde jugó tres temporadas, aunque en la última la de 1949/50 debuta con el primer equipo del Real Madrid y lo hará a lo grande en el antiguo estadio de Les Corts, ante el F.C. Barcelona, con victoria merengue por dos a tres.

Aquella temporada terminaría jugando siete partidos de Liga, con el Real Madrid y al acabar la campaña, regresa al Plus Ultra. En la temporada de 1951/52 es cedido al desaparecido R.C.D. Córdoba, que jugaba en Segunda División y nuevamente una vez finiquitado el año jugará por última vez en el Plus Ultra en la 52/53.

Con el primer ascenso del Xerez C.D. a Segunda División, ficha Rafa Verdú por el Xerez, con Ventura Martínez como entrenador, destacando haciendo pareja en el centro del campo como Zuppo. Un medio campo que hizo historia y que para muchos que vivieron aquella época ha sido insuperable.

En el Xerez y en Jerez se ganará el cariño y el respeto de los aficionados al fútbol y de todos los jerezanos. Estuvo cuatro campañas siendo siempre titular indiscutible para todos los entrenadores y al finalizar el ciclo fichó por el Levante U.D., junto a Tomás Guerrero.

Al finalizar la temporada 58/59, regresa a Madrid y se compra un taxi, pensando en colgar las botas, pero entonces recibe una llamada de Jerez, con el equipo recién descendido a Tercera División y no se lo piensa y regresa a ponerse los borceguíes.

Ficha entonces por el Xerez C.D., donde jugará tres temporadas, la de 1959/60. El equipo terminó campeón de su grupo, pero para ascender a Segunda debía enfrentarse al campeón de otro grupo, que fue el C.D. Málaga, que se impuso en la eliminatoria.

En la siguiente temporada, el equipo terminó segundo y nuevamente para ascender había que jugar en esta ocasión dos eliminatorias. El primer adversario fue el Constancia de Inca, se perdió en Baleares y se ganó en Jerez, por lo que se tuvo que jugar un tercer partido en campo neutral, fue en el Sánchez Pizjuán de Sevilla y se impuso el Xerez. El siguiente equipo al que enfrentarse era el Villarrobledo, pero el conjunto xerecista quedó muy tocado por su enfrentamiento contra el Constancia y aunque ganó el primer partido en el Domecq, fue goleado en Villarrobledo y por tanto eliminado.

La temporada de 1961/62 fue la última como futbolista de Rafa. El Sevilla Atlético se proclamó campeón del Grupo, pero la segunda plaza la pelearon hasta el último momento el Xerez C.D. y el Jerez Industrial. En el último encuentro de Liga, el Xerez recibía en el Domecq, al Ayamonte que había que ganar para asegurar la segunda plaza que daba opciones a jugar eliminatorias de ascenso. Los onubenses se mostraron muy duro, con acciones muy antideportivas y como consecuencia de ello una durísima entrada sobre Rafa, terminó con rotura de la tibia y el peroné, cuando se llevaban jugado sólo 15 minutos, pese a lo cual el Xerez ganó el partido, pero perdió para siempre a Rafa Verdú como futbolista.

Un año más tarde, el Xerez entrenado por Luis de Miguel, hace una de la peor temporada de su todavía corta vida y roza el descenso a Regional. El equipo tiene muchos problemas económicos y son varios los futbolistas que se marchan, así como se decide el cese del entrenador. Para salvar la situación se tira de cantera y llegan futbolistas como Carreño, Chicha, Moreno, Segovia, Benítez, Corchero o Doña y el equipo pasa a ser dirigido por Rafa Verdú, que logra la permanencia en Tercera División.

El 2 de diciembre de 1962 se jugó un partido homenaje a Rafa Verdú, que tuvo que retirarse del fútbol como consecuencia de la lesión que sufrió al final de la anterior temporada. Se enfrentó una selección sevillana compuesta por jugadores del R. Betis y Sevilla a un Jerez C.D. que también estuvo reforzado con jugadores del Jerez Industrial, San Fernando y Cádiz.

La Selección Sevillana jugó con: García Plata, Pedrito, Axpe, Baleato, Suárez, Cardo, Hernández, Fabregas, Ansola, Maguregui y Rodríguez. En el Jerez C.D. jugaron: Ripio, Periñán II, Samper, Vílchez, Zuppo, Matías, Periñán I, Vega, Silvestre, Eduardo y Nito. En la segunda parte salieron Peporro, Hermoso y Durán. El encuentro lo dirigió Fernando Casas y terminó con el resultado de empate a un gol.

Con el Xerez CD jugó un total de 131 partidos oficiales, marcando diez goles. Debutó en partido oficial el 20 de septiembre de 1953, en el estadio Domecq, ante la U.D. Las Palmas, con la siguiente alineación: Rivero, Lebrón, Portugués, Aldonza, Olcina, Brisson, Rafa, Zuppo, Cortés, Agar y Álvarez

A partir de aquí, deja el fútbol profesional, aunque entrenará a equipos de la regional jerezana como la A.D. El Pilar, Juventud Católica Deportiva. En la temporada de 1971/72, que presidía Andrés Reyes Zambrano, Rafa Verdú pasa a ser delegado de juveniles y aficionados.

El alcalde de la ciudad Pedro Pacheco, accede a la presidencia del Xerez CD en 1996 y llama a Rafa Verdú para que forme parte del consejo de administración. En una temporada que terminará con el ascenso a Segunda División, con Carlos Orúe en el banquillo en aquel emocionante partido contra la Gramanet en Chapín.

Con la compra del club por parte de Luis Oliver en 1998, se nombra presidente de Honor del Xerez CD a Rafael Verdú Fernández y desde entonces lo hemos visto siempre en los mejores palcos del fútbol español, el Nou Camp, Bernabeu, San Mamés, Vicente Calderón o en cualquier banco o sillita en el estadio del Bazán, Los Cortijillos, Algaida, donde jugara el Xerez allí estaba Rafa orgulloso de representar a los suyos, incluso viendo el partido desde un autobús cerca del campo de fútbol, porque llovía a mares, pese a tener ya 90 años.

Llegó a entrar en política aunque nunca fue un político en la etapa de María José García Pelayo como alcaldesa, fue delegado del Mayor en el Ayuntamiento de Jerez.

En el año 2009 se le puso su nombre a una de las avenidas que rodea el estadio Chapín y también fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad, porque Rafa siempre se sintió un jerezano más.

Sus últimos años fueron muy duros, primero con la pérdida de su señora Mariló a la que siempre estuvo muy unido y en noviembre del pasado año la de su único hijo, Rafael Verdú Beramendi, Rafa o Rafita que también fue un gran futbolista del Xerez CD en la década de los 70.

Descansa en el cielo junto a sus seres queridos un ángel, que cuidará por todos nosotros. Un beso al cielo.