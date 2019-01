"Al Espeleño le tengo tanto o más respeto que a los seis primeros de la tabla"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, sólo piensa en un triunfo ante el Espeleño el domingo en La Granja (17:00) tras el empate a cero del pasado sábado en el Pérez Ureba frente al Conil. El preparador malagueño, de todos modos, resalta el peligro del rival, no quiere confianzas, espera la mejor versión de su equipo, destaca lo importante que es el regreso de Sergio Narváez tras su bronquitis y admite que le hubiese gustado más jugar en La Juventud.

-¿Ha dejado secuelas en la plantilla el empate en Conil?

-Nos costó encajarlo al principio de la semana porque esperábamos más y lo digo con todos los respetos hacia el Conil, que es un buen equipo. Creíamos que íbamos a lograr un resultado mejor. Nos pusieron mucha resistencia y a nosotros nos faltó un poquito de tranquilidad, de paciencia. Lo dije y lo repito, por actitud no quedó, jugamos con una intensidad tremenda. No obstante, ya quiero ver cositas mejores porque estamos avanzando en la temporada y tenemos que conocernos bien.

-¿El amistoso ante el Shenzhen chino sirvió a los jugadores para recuperar sensaciones?

-Sí. Rompimos la rutina habitual de trabajo semanal, formé dos equipos, cada uno disputó cuarenta minutos, la presión fue buena y el partido bastante intenso. Terminé contento porque los jugadores disfrutaron con el juego, de un buen césped y marcamos dos goles. Fue un entrenamiento más pero un poco diferente.

-¿Qué opinión tiene del Atlético Espeleño?

-Le vi ante el Xerez DFC, iba perdiendo 3-0, se puso 3-2 y tuvo sus opciones al final. Es lo que siempre digo, en el Grupo X el que se confíe o crea que lo tiene todo hecho antes de empezar está equivocado. Aquí, el día que se te olvida el mono de faena en la caseta pues te las dan todas. A este equipo le tengo tanto o más respeto que a los seis primeros de la clasificación.

-¿Por qué respeta tanto al rival?

-Pues porque está demostrando que debe ser así. Allí, nos ganó y ahora viene de ganar dos partidos consecutivos ante dos buenos rivales. Por los vídeos que he visto y por el encuentro que le vi en el campo, me parece un equipo que tiene muchas cosas. El fútbol va por momentos, es un estado de ánimo. En estos momentos, tienen la autoestima muy alta y como tienen buenos jugadores pues están haciendo las cosas bien.

-Bajo su punto de vista, ¿cuáles pueden ser las claves del encuentro?

-Competir mucho, no dejarles maniobrar, no permitirles que elaboren las jugadas. No hay que dejarles pensar y mostrar nuestro talento, que también lo tenemos. Creo que podemos sacar el partido adelante y confío en que lo vamos a sacar pero mi confianza no es suficiencia. Creo que lo vamos a sacar porque lo vamos a trabajar desde el minuto uno. Estos tres puntos nos vendrían fenomenal.

-El partido se va a disputar finalmente en La Granja, ¿le hubiese gustado más La Juventud?

-A mí me gusta jugar en La Juventud pero estoy aquí para cumplir órdenes. Los jugadores también tienen su opinión y casi todos piensan como yo. A mí, particularmente, me gusta más el otro campo pero, bueno, los presupuestos son los que hay y tenemos que adaptarnos a la dirección y a lo que el grupo diga.

-Recupera a Sergio Narváez...

-Menos mal que está. Todos los jugadores son importantes pero Sergio tiene una parcela en el campo en la que no tenemos muchos recambios y cuando él no está pues el equipo nota, lo notó en Guadalcacín, lo notó ante el Betis y lo notó en el último partido. De todos modos, también con él podemos perder y, de hecho, se ha perdido pero es un jugador importante para mí. En el amistoso jugó medio tiempo y se encontró bien. De piernas se notó un poquito más débil y le estamos cuidando.