Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, se muestra confiado de cara a la cita de esta tarde ante el San Roque y no duda del triunfo de su equipo en una final que "debemos ganar sí o sí".

–Llega la hora de la verdad, ya no hay margen de error...

–Ahora sí que estamos ante el partido más importante de la temporada. Teníamos tres finales para intentar estar arriba, ahora sólo nos quedan dos y este partido sí que lo que tenemos que ganar sí o sí para seguir soñando.

–La necesidad de ganar, ¿puede perjudicar o dar un plus de motivación al equipo?

–Me inclino a pensar que esa obligación signifique un punto de motivación más. No queda otra que vencer. Los futbolistas están muy mentalizados, aunque hemos tenido pocos días para trabajar. Saben lo importante que es este encuentro.

–¿Le preocupa que el equipo sienta ansiedad si no le comienzan a salir bien las cosas?

–En fútbol todo puede ocurrir, pero también tenemos jugadores capacitados para intentar que eso no suceda dentro del campo y con ello me refiero a los veteranos, que son los que tienen que poner su granito de arena para que no suceda. Confío en ellos y también en los más jóvenes, que están curtidos en la categoría y no les debe ocurrir nada de eso.

–¿Cómo se encuentra el equipo a nivel físico con dos días para preparar este compromiso?

–Ese aspecto no me preocupa porque el equipo está respondiendo bien, me preocupa más el tema anímico después de la derrota en Lucena. En eso hemos trabajado todos mucho y espero que al final se demuestre sobre el terreno de juego.

–¿Cómo se espera al San Roque en La Juventud?

–Ellos también necesitan ganar y se la juegan, ya que si pierden tendrán que esperar a lo que hagamos nosotros en Puente Genil. De todos modos, creo que me voy a encontrar a un equipo como el que nos encontramos en Lepe, con un potencial muy importante. Saben que no pueden perder y vendrán con la idea de sacar algo positivo, de lograr la victoria. No obstante, les va a costar muchísimo ganar aquí si lo hacen.

–¿Será vital el apoyo de la afición en este partido?

–Eso no lo dudo. Nuestra afición ya sabemos de lo que es capaz de hacer y en este partido, con lo que nos estamos jugando, va a a empujar. Ellos también son conscientes de la situación y desde el inicio seguro que se vuelca.