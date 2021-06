Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, es optimista, pero no lanza las campanas al vuelo, se muestra cauto, respeta al Ceuta, advierte de su peligro tras eliminar a Utrera y Ciudad de Lucena, pero asegura que "si mi equipo compite como sabe, lo van a pasar muy mal aquí".

–¿Cómo ha sido la semana de cara a un partido tan importante?

–Los jugadores han entrenado con ganas están muy mentalizados. Hemos llegado hasta aquí y encaramos esta final con la ligera ventaja que nos da jugar en casa ante un rival al que conocemos. Hay que ser precavidos porque vienen de eliminar a dos grandes equipos como Utrera y Ciudad de Lucena. El partido va a ser difícil.

–Después de sufrir tanto ante el Salerm Puente Genil, ¿cómo espera esta final?

–Los equipos nunca suelen salir a empatar y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Vamos a salir a ganar para sufrir menos, pero el fútbol te da lo que se nos presentó el otro día. En su campo nos hicieron cuatro y aquí se adelantaron y nos lo puso muy complicado, pero la reacción del equipo fue muy positiva y eso fue lo que me agradó. Espero que salgamos desde el minuto uno sabiendo lo que nos estamos jugando. Ellos son conscientes todo de lo que hay y, afortunadamente, vamos a tener al público a nuestro favor. Una vez más se ha volcado y vamos a intentar hacer un gran partido para agradarle y darle una alegría después de todo el sufrimiento.

–¿Qué opinón tiene sobre el Ceuta?

–No me fío de sus bajas. Es un buen equipo, va como un tiro y su entrenador sacará el mejor once posible, lo mismo que nosotros, que no tenemos a Juan Carlos por sanción y hay otros que están algo tocados y a ver cómo evolucionan.

–José Juan Romero ha recordado a Luis Aragonés, las finales se ganan, no se juegan...

–Nosotros queremos jugarla y ganarla, aunque siempre hay que contar con el rival, un rival que viene de hacer dos partidos muy buenos. Insisto, eliminar al Utrera y al Lucena no es nada fácil.

–¿Dónde coloca la clave?

–El equipo que esté más tranquilo, que tenga más posesión de balón y que sea capaz de dominar mejor los tiempos va a tener mucho ganado. En eso hemos trabajado.

–El empuje de la afición siempre es espectacular...

–No tengo dudas. El campo va estar repleto dentro de lo que permiten las autoridades sanitarias por el tema Covid y el apoyo va a ser total desde el minuto cero, igual que lo fue el otro día. El equipo fue muy competitivo, que es lo que le pedimos, y eso es lo que hace que el público responda aunque vayas perdiendo.

–¿En qué piensa justo antes de un encuentro de este tipo?

–Sólo pienso en jugarlo, en competirlo y en ganarlo. Si somos competitivos y lo hacemos como lo hemos hecho en bastantes partidos conmigo, no tengo dudas, el Ceuta lo va a pasar mal.