"Decir que estoy decepcionado es fuerte, pero tenía la esperanza de ganar al Ceuta"

Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, no ocultó su decepción tras el empate ante el Ceuta porque "tenía la esperanza de ganar", valoró el trabajo de su equipo y pasó página: "El partido ya ha terminado y hay que pensar en la fase de ascenso"

–¿Cómo valora el punto?

–Decir que estoy un poco decepcionado sería muy fuerte, pero sí que es verdad que tenía puestas esperanzas en lograr los tres puntos ante el Ceuta. De todos modos, cuando ha terminado el partido hay un análisis más en frío y contundente. Cuando no puedes ganar, no puedes perder. Tal y como ha ido el encuentro, tuvimos algunas oportunidades, aunque no del todo claras. Tengo que dar por bueno este resultado, aunque no era el deseado. Queríamos la victoria para afrontar la fase decisiva mejor, pero toca hacerlo con los puntos que tenemos. Toca seguir peleando.

–¿Qué le ha faltado al equipo para haber generado más peligro en la segunda parte especialmente?

–Durante la semana he pensado que este encuentro podía ser muy interesante para nosotros porque este rival se asemeja mucho a los posibles equipos a los que nos tendremos que enfrentar. Tiene el balón y le gusta tenerlo, aunque en eso sí que acertamos, nunca lo dominaron y no les hemos permitido que salieran con él desde atrás. Cuando tuvimos la pelota nos faltó tener tranquilidad ante un rival como el Ceuta, al que no podemos despreciar, es un conjunto que es bueno.

–¿Vino el rival a por el punto?

–Es la sensación que me ha dado, que para ellos el punto era mucho más importante que para nosotros. Igual el rival no ha hecho más porque nosotros no le dejamos. Le han faltado dos hombres importantes, en los que ellos se basan mucho, y todo influye. Se han visto obligados a hacer otro tipo de juego, les ha salido bien, se llevan un punto y el más perjudicado, sin lugar a dudas, ha sido el Xerez CD. El partido ha acabado ya y lo que hay que hacer es comenzar a preparar la fase de ascenso desde el lunes.

–¿Qué significa para el equipo no terminar primero y sí el Xerez DFC?

–Me hubiese gustado terminar primero, de eso no hay dudas, aunque lo más importante era sumar de tres por el coeficiente para la segunda fase. No ha podido ser, lo ha logrado otro equipo y lo que nos interesa ya es lo que queda por venir. Hay que trabajar bien esos días para empezar la liguilla con las máximas aspiraciones porque ahora llega lo bueno.

–Tienen 35 puntos, ¿les dará para pelear con garantías por el ascenso?

–Ahora mismo no lo sé. Faltan jornadas en el otro grupo y también será algo que vayamos viendo a medida que vayamos disputando partidos. Espero que no sea así y que no tengamos que echar de menos algunos de los puntos no sumados. Espero que la reacción del equipo sea todo lo positiva que esperamos. Como he dicho anteriormente, esto hay que olvidarlo, empezamos de nuevo.

–¿Cómo está Dani Jurado?

–Sintió un amago, se tiró al suelo y pidió el cambio antes de seguir. Hizo lo que tenía que hacer porque de haber seguido en el campo esos cuatro o cinco minutos que faltaban igual los problemas hubiesen ido a más. Esperemos que no sea muy grave, vamos a esperar.

–¿Qué le pasa a Lolo Garrido que no acaba de alcanzar su mejor nivel?

–Sinceramente, espero al mejor Lolo. Creo que con confianza lo va a conseguir. Hablo mucho con él, es un jugador de los veteranos, de los que puede aportar mucho al equipo, y sé que es capaz de hacerlo muchísimo mejor de lo que lo está haciendo, sobre todo en estas últimas jornadas. Son momentos por los que pasa el futbolista y hay que entenderlo. Lo que no podemos hacer ahora es quitar a un futbolista que es importante para el equipo. Lolo necesita un poco de confianza y esa confianza se la tiene que dar el entrenador.

–Iván Ares tuvo que salir por Salvi, ¿qué le ha parecido su actuación?

–El fútbol tiene estas cosas, cuando menos te lo esperas aparecen las lesiones. Un día te vas para casa con molestias que no parecen nada y al día siguiente te impiden jugar. Iván ha cumplido con el objetivo, que era dejar la portería a cero y tiene que seguir trabajando.