Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota ante el Ciudad de Lucena por la falta de acierto de cara al gol de su equipo, pero quiso pasar página para centrarse en la decisiva cita del miércoles ante el San Roque de Lepe. El malagueño aseguró que "la idea era no perder, aunque si podíamos ganar mucho mejor. No ha pudo ser y ya toca pasar página".

–¿Cómo vio el partido?

–Sinceramente, el encuentro no era para que lo perdiera ninguno de los dos equipos, los dos jugamos parecido y los dos tuvimos ocasiones. Ellos tuvieron una clara y la metieron dentro. El fútbol tiene estas cosas, cuando no metes gol, tienes la posibilidad de empatar o perder, de ganar nunca. En este caso, ellos han hecho el gol y nos han ganado el encuentro.

–¿Fue algo mejor el Ciudad de Lucena en el cómputo global de los noventa minutos?

–No digo que no, jugaba en casa, ha apretado más y nos ha creado ocasiones con los centros desde la banda y se lo dejamos fácil. Insisto, el fútbol es así. Ganas, pierdes o empatas y ya lo único que queda es recuperar y pensar en el partido del miércoles ante el San Roque de Lepe que para nosotros sí que es vital. La idea que teníamos era no perder aquí, aunque si podíamos ganar mucho mejor. No ha podido ser y ya toca pasar página pensando en recuperar al equipo para el próximo compromiso de casa.

–Había mucho en juego, ¿estuvieron tensos los dos equipos y se notó a la hora de generar?

–Cuando encaras un partido tan especial siempre lo haces pensando que vas a crear ocasiones, pero sí que es cierto que los dos teníamos la necesidad de ganar porque la clasificación así lo dice. Ahora, los dos seguimos teniendo opciones y a eso nos debemos acoger.

–(...)

–Tenemos pendiente el encuentro ante el San Roque y el domingo acabamos en Puente Genil. Si ganamos los dos encuentros habremos logrado el objetivo y en eso nos tenemos que centrar. No hay más.

"A todos nos falta un poco de gasolina, pero estoy muy contento con la respuesta de los jugadores"

–Se crearon muchas más ocasiones de gol en ambas porterías que en el campo de La Juventud, ¿a qué cree que se pudo deber?

–Probablemente a que ambos equipos nos conocemos mejor, allí no teníamos un conocimiento tan extenso. Los dos entrenadores hemos tenido tiempo para analizar lo que se hizo bien y mal en los noventa minutos de Jerez y para corregir. Imagino que ellos han estado a la altura de lo que ha preparado su técnico y yo no tengo quejas de mi equipo, lo que sucede es que cuando no haces goles no se puede ganar.

–Su equipo estuvo cómodo sin balón y buscó contragolpear...

–Por la información que teníamos del partido anterior y la que habíamos recopilado de otros encuentros del Ciudad de Lucena sabíamos cómo juegan, igual que ellos saben como lo hacemos nosotros dese de que soy entrenador de este equipo. Unas veces salen las cosas y otras, no. Dimos espacios al Lucena sabiendo la habilidad que tienen para sacar el balón, pero es cierto que también les tapamos zonas que allí supieron aprovechar muy bien.

–¿Pasa ya factura estas alturas el cansancio físico?

–A todos nos falta ya un poco de gasolina. No todos los jugadores son profesionales, muchos trabajan y a estas alturas del campeonato pesa el cansancio físico. En ese aspecto, tengo que decir que estoy contento porque estamos bien preparados y, de momento, todos están respondiendo a lo que les estoy pidiendo, no puedo decir otra cosa.

–No sería buena señal que Ciudad de Lucena y Xerez CD se volviesen a ver las caras esta temporada...

–Sería mala señal para los dos. Esperemos que no y que podamos subir los dos, sería maravilloso. En estos momentos, no lo sabemos y llegado el momento ya veremos.

–Pese a la derrota, lo más importante es que el Xerez CD sigue dependiendo de sí mimo...

–Lo he comentado antes. Tuvimos dos buenas ocasiones, no las metimos y así es complicado ganar el partido o empatar porque ellos hicieron uno. Eso ya es historia y lo que hemos hablado en el vestuario es eso, que tenemos que centrarnos en el partido del miércoles. Ese partido sí que lo tenemos que ganar, ahí sí que no podemos dejar escapar los tres puntos. Si antes podíamos lograr el objetivo ganando aquí y al San Roque, ahora tenemos que ganar el miércoles y en Puente Genil.