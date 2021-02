Esteban Vigo vuelve a coger las riendas del Xerez CD. El técnico azulino ha sido presentado en la Real Escuela, acompañado por los gestores azulinos Jorge Ramos, director de las instalaciones, y Rafael Verdú, presidente de honor xerecista. Se ha mostrado "feliz, orgulloso y con ganas de devolver a este club a las categorías que nunca debió perder", además subrayó: "No podía decir que no a esta propuesta, me ha podido el corazón, debo mucho a este club y a esta ciudad, no he mirado la categoría en la que se encuentra el equipo". Firma por esta temporada y la siguiente y desempeñará también funciones de mánager general.

–¿Qué supone para usted volver al Xerez CD?

–Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos. Convencerme al final no ha sido tan difícil porque me puede más el corazón que otra cosa y también me ha agradado el proyecto, que nace desde abajo. Espero que me dejen trabajar junto a ellos para intentar llevar a este equipo y a esta ciudad al lugar de dónde no debió irse nunca. Las circunstancias son las que son y hay que trabajar con lo que hay.

–(...)

–Todo el mundo me ha hablado muy bien de la plantilla, me han comentado que hay muy buenos futbolistas. A ver si entre todos cumplimos el objetivo, que no es otro que ascender a Segunda B. Por eso estoy aquí y estoy muy muy contento, aunque no va a ser fácil. Empecé en Tercera en el Barcelona y llegué al Xerez en Segunda. No he mirado si el club está en Tercera, Segunda A o Segunda B, como tampoco lo hice en las anteriores ocasiones en las que estuve aquí. Le debo mucho a esta ciudad, vivo cerca de Jerez, soy una persona muy querida aquí y no podía decirles que no.

–En verano hubo una toma de contacto, pero las negociaciones no fructificaron...

–No llegamos a negociar. Me llamaron y fui honestos con ellos. Les dije que no era el momento, aunque ahora también me pasa, tengo un desconocimiento total de esta categoría. Les dije que para ese proyecto necesitaban a alguien que conociera perfectamente la categoría. No sé qué hubiese pasado de haber aceptado, lo que sí sé es lo que va a pasar a partir de ahora porque estoy aquí. Soy el entrenador del Xerez CD y al final de temporada veremos si hemos logrado o no el objetivo.

–¿Da vértigo regresar en esta situación?

–No es una situación agradable para todos los que nos sentimos xerecistas, pero no tengo vértigo. Todos queremos que este equipo esté arriba, en categorías que no debió perder. Es una situación nueva y es un reto. Empecé entrenando en Tercera y vuelvo, como he comentado antes, por lo que representan para mí tanto la entidad como el club. A otro equipo en Tercera no lo hubiese entrenado.

"Si no puedo estar en el banquillo no pasa nada, el equipo está perfectamente dirigido"

–¿Se sentará el domingo en el banquillo?

–Ese es un tema que la directiva está intentado solucionar. Yo, lo que tengo que dejar muy claro, es que ellos están trabajando para que así sea. Hay una liquidación pendiente de otro entrenador y eso hay que resolverlo. Siempre digo que lo que no quiero para mí, tampoco lo quiero para otro compañero. En ese sentido, soy honrado. Si por lo que sea, no puedo estar en el banquillo, no pasa nada. El equipo está perfectamente dirigido por el cuerpo técnico anterior que se ha quedado. He tenido una amplia charla con ellos y me han explicado de primera mano cómo está la plantilla. Después de oírles sé que si no estoy el domingo no pasa nada.

–¿Le gustaría vivir el derbi desde el verde?

–Sí y todos están haciendo lo posible para que Esteban Vigo esté el domingo en La Juvetud. No tengo miedo a sentarme en el banquillo en ese partido. Si se gana, perfecto y si se pierde, no pasa nada. Esto es fútbol y se ganan y se pierden partidos.

–¿Qué es lo primero que le va a transmitir a sus futbolistas?

–Tendremos una charla larga, tenemos problemas con el tema de las instalaciones, no hay vestuarios, no es como antes y todo me está superando un poco, pero voy a tirar para adelante. Les quiero conocer un poco personalmente, a algunos ya les he tenido y he hablado con ellos. Los elogios sobre la plantilla me han sorprendido. Me han comentado que tienen ganas de empezar y que están ilusionados con mi vuelta. Quiero conocerles y transmitirles el entrenador que tienen.

"Quiero oír a los futbolistas y saber qué problemas tienen, una vez resueltos todo debe ir rodado"

–¿Y qué entrenador tienen?

–Soy ya veterano y lo primero que quiero saber es qué les ocurre. Los futbolistas son personas y a las personas hay que escucharlas porque si no lo hacemos, no sabemos los problemas que tienen. Si tienen problemas hay que solucionarlos, si no puedo yo, los que me rodean. A partir de de ahí, todo va a ir rodado. La plantilla sé positivamente que se va a prestar a ello. Son buena gente.

–¿Qué recuerdos le quedan del ascenso y de la afición?

–Recuerdo ese ascenso cada día de mi vida. Además, como vengo mucho por Jerez, la gente me conoce y lo recuerda. La gente es agradecida y eso es grandioso. Todavía, después de todo lo que ha pasado en el club, la afición no lo ha olvidado. Fue mi primer ascenso y tampoco olvido las permanencias, que fueron terroríficas. Al final, el premio estaba ahí, es esa copa que tenemos aquí. No fue fácil quedar campeones de Segunda División y lo logramos porque hicimos un grupo de trabajo, que es lo que hay que hacer. El éxito está garantizado de esa manera, y es lo que voy a hacer, que el grupo sea fuerte y que cuando necesite cosas que no le puedo dar se las den los que me acompañan. Eso es lo que va a hacer grande a este club otra vez.