"No estuvimos a la altura en la segunda parte, el equipo está roto"

Esteban Vigo sigue sin saborear una victoria desde su llegada al Xerez CD. El técnico malagueño vio cómo su equipo tiraba por la borda en el segundo periodo el buen trabajo realizado en el primero, reconoce que el vestuario estaba "roto" tras el encuentro y señala que hay que pensar ya en el partido contra la Lebrijana para enderezar el rumbo tras tres derrotas consecutivas.

-¿Qué lectura hace del partido?

-No es fácil hablar de la segunda parte. Sí tengo que decir que hay una parte buena, que son los primeros 45 minutos que hemos hecho, no sólo por ir por delante en el marcador, sino que he visto al equipo bastante bien colocado en el campo, haciendo prácticamente todo lo que venimos trabajando. Pero en el fútbol ocurren estas cosas. Cuando crees que lo tienes todo hecho, le das opciones al rival y se pone por delante y hacer dos goles más es muy difícil en cualquier categoría. No hemos estado a la altura en la segunda parte, no hemos estado bien, hemos cometido dos errores y a partir de ahí el partido estaba perdido, no se ha jugado en tiempo real, el balón ha estado parado mucho tiempo, pero bueno esto es fútbol y no critico al rival ni a nadie.

-El equipo ha entrado en una dinámica muy negativa.

-Lo que tenemos que analizar es cómo somos capaces de hacer 45 minutos buenos y después entrar en el partido y al menos no seguir intentándolo. Y no cometer errores, porque luego para ganar un partido te las ves y te las deseas y aquí más todavía. No hay que buscar más errores mas que los nuestros.

-¿El partido lo pierde el Xerez CD o lo gana el Rota?

-Decir eso sería desmerecer el trabajo que ha hecho el Rota y yo para nada quiero desmerecer al rival, que ha hecho su partido. Pero nosotros no hemos sido capaces de hacer los segundos cuarenta y cinco minutos como los primeros.

-Los goles del Rota son dos errores imperdonables atrás.

-Es fútbol y mi trabajo consiste que eso no vuelva a ocurrir. Ha pasado en un partido que teníamos encarado, lo teníamos bien y con posibilidades de conseguir la victoria, pero cuando se cometen estos errores se paga muy caro. Hemos perdido el partido en 45 minutos por dos errores nuestros, porque prácticamente no han llegado más a portería. Es lo que hay que intentar solucionar para el próximo partido en casa.

-¿Ha echado de menos el equipo a Colorado?

-Siempre que hay jugadores que no están tendemos a decir que se nota. No. La plantilla está compuesta de 21 jugadores, hoy teníamos a 18 y están los que tienen que estar. No se echan en falta.

-Da la sensación de que el equipo es incapaz de levantarse tras sufrir un revés.

-Lo vengo diciendo desde que llegué. Este es un equipo muy presionado, pero con esto no quiero decir que no se puede estar porque entonces más vale irnos a casa. Yo he venido sabiendo a lo que venía, los jugadores están aquí sabiendo en qué club están. Hay una presión añadida y si los resultados no son buenos, la presión es mayor. Tenemos una afición detrás que nos exige el máximo y les pido que nos exija más que todavía para conseguir el objetivo.

-¿Cómo está el equipo?

-El equipo está roto, como yo y como todos los aficionados, los 350 o 400 que han venido y que se van con una derrota. Ese es mi trabajo a partir de ya. Empezamos una semana nueva para encarar el partido en casa con la Lebrijana.