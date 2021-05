-¿Cómo está el vestuario después de estas dos semanas tras la derrota en Puente Genil?

-Fuimos a ese partido con muchísima ilusión de sacar un resultado positivo y dar por terminado esto, pero no fue así y fue un palo para todos. Hemos tenido dos semanas para recuperarnos y sinceramente pienso que la recuperación es muy positiva. Tenemos dos opciones ahora, si pasamos el partido del domingo nos quedará otra y hay que ir partido a partido, la famosa frase del Cholo nunca es más verdad que ahora. Lo único que tenemos que hacer es pensar lo que tenemos el domingo a las ocho de la tarde en casa ante un equipo que es capaz de perder aquí como perdió ante nosotros y también capaz de hacernos cuatro goles.

-¿Hay espíritu de revancha deportiva?

-Tengo que decir que por mi parte para nada he inculcado eso en estas dos semanas de trabajo a los jugadores. Somos deportistas, se puede perder, ganar y empatar y en este caso nos tocó perder. Sí es verdad que con un resultado muy doloroso y sabiendo lo que nos jugábamos. Ahora afrontamos un partido sabiendo que es un rival fuerte y complicado, ya lo demostró en casa cuando jugamos contra ellos anteriormente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mentalizarnos y jugar nuestro partido. Si nosotros hacemos un buen partido, el Puente Genil lo va a tener muy complicado.

-¿En el vestuario había ganas de volver a medirse al Puente Genil?

-No lo he percibido, si no te lo diría. Sabíamos que podía ser y ha salido enfrentarnos de nuevo al Puente Genil. Conocemos al rival ya y lo que tenemos que hacer es nuestro partido y en eso estoy haciendo hincapié en los entrenamientos. Me estoy preocupando de que, por un lado, el equipo recupere psicológicamente, y por otro, ser positivos ante una posibilidad que nos vuelve a dar este campeonato.

-La pregunta del millón. ¿Qué Xerez CD vamos a ver este domingo?

-(Risas) A mí me gustaría ver el Xerez de tres días antes, el del partido contra el San Roque de Lepe. Ese es el Xerez que a mí me gusta y el que le gusta a los aficionados. Ahí es donde yo estoy trabajando, para olvidarnos de ese Xerez que hizo un partido fatal, no sólo lo digo yo sino también ellos.

-¿Y ha tenido que tocar mucho lo psicológico?

-Tenemos un buen equipo técnico donde también hay una parcela que se cuida de esos temas y me liberan un poco, pero sí es cierto que las conversaciones con los jugadores conmigo han sido muy directas. He tratado de hablar con jugadores que sé positivamente que estaban muy afectados por ese resultado y otros quizá menos, pero no porque no les pese sino porque tienen otra forma de actuar, son caracteres diferentes.

-¿Es un partido para dar paso adelante, tener personalidad?

-Sin duda, es un partido para decir aquí estamos nosotros sabiendo que luego tendríamos otro partido, pero primero hay que solventar este que tenemos el domingo.

-Es una final, pero vale el empate.

-No me gustaría hablar de eso. Es decir, tenemos esa opción ahí, que nos favorece, pero nosotros vamos a salir desde el primer momento a intentar ganar el partido.

-¿Porque sería jugar con fuego?

-Ni cuando era profesional ni ahora como entrenador he salido un partido a empatar.

-Me refiero a que el jugador, quizá instintivamente, pueda echar el freno porque sabe que el empate vale.

-No me gustaría que eso pasase y me voy a preocupar y me estoy preocupando estas dos semanas de que no sea así. Nosotros tenemos que salir a ganar el partido, jugamos en casa ante un equipo que nos conoce al igual que nosotros a ellos y tenemos que salir a ganar.

-¿Baraja muchos cambios después de lo que pasó en el Polinario?

-Es posible que haya algún cambio, pero no se pueden hacer tantos. El equipo que fue capaz de hacerme un trabajo espectacular contra el San Roque de Lepe tres días antes fue el mismo que salió en Puente Genil excepto Pato porque estaba lesionado. ¿Qué tengo que hacer, cambiar a los once? No. Lo que sí está claro es que tengo que intentar que ese equipo sea capaz de hacer lo que hizo contra el San Roque.

-La afición se ha volcado de nuevo y llenará La Juventud. Los jugadores comentan que están en deuda.

-Es de cajón. La afición vino con nosotros a Puente Genil, casi era nuestro campo y estamos en deuda con esta afición pero desde hace bastante tiempo y tenemos que darle una alegría. Somos un equipo que sufre mucho, este escudo no sé qué le pasa que siempre está sufriendo. Pero el campo va a estar otra vez lleno y nosotros lo que tenemos que hacer es un buen partido y dedicarles el triunfo.