Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, espera un partido "difícil" en el Alcalde Navarro Flores y confía en que su equipo dé una imagen bien distinta a la ofrecida en el derbi contra el Xerez DFC. El malagueño ha tenido dos semanas para conocer más a su plantilla, resalta que "el trabajo está siendo fantástico" y espera que su equipo cambie la dinámica -lleva dos derrotas seguidas- frente al CD Rota.

El preparador xerecista ha podido trabajar con tranquilidad varios días en Montecastillo y "tengo que decir que estas dos semanas me han servido para tener un conocimiento más profundo de la plantilla, y esto me hace estar más convencido de todo lo que me habían hablado en referencia a este equipo. Las conclusiones son muy positivas y espero que lo que hemos trabajado sea asimilado y se lleve a cabo este domingo en Rota", apuntaba.

Esteban espera ver un Xerez CD muy distinto a la imagen que dio contra el Xerez DFC: "Espero que sea así, porque de lo contrario no serviría de nada lo que hemos hecho estas dos semanas. El fútbol tiene momentos que las cosas salen bien y otros que no. Tenemos un rival que no va a ser fácil, como todo lo que nos queda hasta terminar esta liga y espero que la asimilación de lo que hemos hecho estas dos semanas se lleve a cabo el domingo".

Las dos derrotas consecutivas contra Los Barrios y Xerez DFC están olvidadas a juicio del míster: "Cuando se pierde siempre tienes que hacer un trabajo psicológico en todos los aspectos a lo largo de la semana, también cuando se gana. Ya sabéis cómo afronto este tipo de situaciones. Tengo que decir y dar las gracias a los jugadores porque el trabajo ha sido fantástico. Cuando se pierde, el futbolista nunca se siente cómodo y mi labor está ahí, pero eso ya está olvidado sin ninguna duda y ahora afrontamos un partido que es fundamental para nosotros".

Del CD Rota explicó que "es un equipo rocoso, difícil, que nos va a poner las cosas complicadas. Hemos venido trabajando un poco en función de lo que nos vamos a encontrar allí y si somos capaces de doblegar eso probablemente lo tengamos más fácil, pero si no, se nos va a complicar el partido”.

Con el equipo muy cerca de obtener la clasificación para pasar a la fase de ascenso entre los tres primeros, Esteban comenta que "primero vamos a ganar en Rota y luego veremos" y preguntado por la presión que puede tener la plantilla en cuanto a los objetivos marcados apuntó que "este equipo tiene una presión añadida desde el principio del campeonato. Primero por lo que representa, segundo por lo que quiere conseguir, después por el nivel de los jugadores, luego por mi llegada... por todo. Tenemos una presión añadida que entre todos tenemos que tratar de sacarla y esa es mi misión y se lo he comentado a ellos. Estamos en un club en el que hay que estar preparados para jugar y el que no esté preparado no puede estar en el Xerez, eso está más claro que el agua”.