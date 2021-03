"Hay que salir desde el minuto uno a por el partido"

Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, ha asegurado que su equipo debe intentar en Arcos "salir a por el partido desde el minuto uno" para sumar la segunda victoria consecutiva y confirmar el cambio de dinámica que ya se atisbó con el triunfo ante la Lebrijana. El técnico malagueño tiene decidido quién suplirá a Rodri en el centro de la defensa aunque no ha dado pistas y está encantado con la respuesta de la afición, que poblará la grada del Antonio Gallardo de Arcos.

-Primera semana de trabajo tras una victoria. ¿Ha notado algo distinto con respecto a las anteriores?

-El trabajo ha sido prácticamente el mismo al de semanas atrás. Independientemente del resultado, el equipo ha trabajado bien tanto cuando hemos perdido como ahora cuando venimos de una victoria importante para nosotros, sobre todo por lo que significaba después de dos derrotas consecutivas conmigo y una anterior. El equipo estaba un poco, digamos, intranquilo y esto nos ha dado un poquito de tranquilidad, pero sí es verdad que hemos reforzado toda la semana sabiendo que no por ganar el partido ante la Lebrijana nos van a servir para las dos jornadas que nos quedan. Sabemos de la importancia que tienen estos puntos que nos quedan para llegar a la segunda fase con puntos suficientes.

-¿La victoria ante la Lebrijana ha supuesto para el equipo una dosis extra de moral?

-Sin ninguna duda. Cuando consigues una victoria te hace ser más fuerte y esta semana sí que es verdad que he apreciado que el equipo moralmente ha subido su autoestima, que es lo que estoy buscando y de aquí al domingo vamos a intentar de conseguir que el equipo sea capaz de asimilar lo que queremos hacer en el partido del domingo.

-Contra la Lebrijana se rompió la mala dinámica, pero como decís los entrenadores, ¿partido a partido?

-Es que es así, es la realidad. El partido de la Lebrijana ya ha terminado, tenemos otro en Arcos y hay que sacarlo adelante. Esa es la misión del entrenador, hacer ver al equipo que la victoria fue importante pero ya está olvidada y nos quedan dos finales.

-¿Le trastoca mucho los planes la baja de Rodri?

-Es un jugador que venía siendo habitual en el equipo y te puede trastocar, pero también tengo otros relevos que pueden suplir perfectamente y espero que lo hagan bien el domingo. Está Ramón Verdú, está Dani, jugadores que juegan en esa demarcación y que afortunadamente está cubierta. Esperemos que quien lo supla el domingo lo haga igual de bien o mejor que lo venía haciendo Rodri.

-¿Y tiene ya claro el sustituto del central jerezano?

-Soy un entrenador que me suelo dejar llevar por la situación del equipo. Cuando hay lesiones tengo que buscar el relevo y el relevo ya lo tengo en mente, pero se enterarán el domingo. No suelo anticipar al jugador durante la semana que va a jugar, pero sí que es verdad que lo tengo decidido. Espero que quien salga en lugar de Rodri lo haga igual de bien o mejor por el bien del equipo, no simplemente por sustituir en este caso a Rodri.

-Se van a enfrentar a un rival, el Arcos, que no lleva una trayectoria como la de la Lebrijana pero que tampoco atesora una dinámica buena. ¿Confianzas las justas?

-Confianza ninguna, porque además tenemos la prueba del partido del Rota. Cualquier equipo te puede hacer daño en esta categoría y lo que sí tenemos que intentar por todos los medios es salir desde el minuto uno a por el partido y conseguir nuestro objetivo, que no es otro que la victoria.

-La pasada semana comentó la importancia de no repetir errores como en Rota. Imagino que la idea esta semana habrá sido reforzar ese mensaje.

-No he tenido que hacer demasiado hincapié porque la plantilla es joven pero veterana y ellos son conscientes de que se cometieron unos errores que hay que evitar por todos los medios porque en cualquier categoría un error te cuesta un gol y cuanto menos errores cometamos menos posibilidades le damos al contrario para que nos hagan gol. La semana pasada mantuvimos la portería a cero y eso es importante porque significa que con un gol puedes ganar y eso es lo que estamos trabajando: reforzar el aspecto defensivo cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos ser ofensivos, que es lo que me gusta.

-De las 500 entradas que ha facilitado el Arcos, ya se han vendido 350 y el equipo estará de nuevo arropado fuera de casa.

-En Rota estábamos prácticamente como si estuviésemos en La Juventud y eso es debido a la masa social que tenemos, que es muy fiel al equipo y en Arcos parece ser que vamos por el mismo camino. Esto significa que nos van a meter más presión pero a la vez nos va a dar una ilusión de tener una mayoría de aficionados que nos van a apoyar sabiendo de la importancia que tiene el equipo. Si vamos a Arcos y vemos 350 o 400 personas apoyando al equipo el jugador se tiene que sentir arropado. Es una cosa muy positiva.