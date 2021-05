Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, resaltó el gran trabajo que tuvieron que hacer sus jugadores para derrotar al San Roque de Lepe, que va a permitir al equipo azulino jugarse el ascenso directo este domingo en Puente Genil, pero advirtió de que "todavía no hemos hecho nada", queriendo rebajar el clima de euforia que se vivió este miércoles en La Juventud tras el pitido final del choque.

-Esteban, había que ganar y se ha ganado.

-Teníamos tres finales, perdimos una, hemos ganado otra y tenemos otra que es la del próximo domingo. Es decir, esto no vale para nada si el domingo no somos capaces de conseguir la victoria. No hay que pensar en otra cosa. Hemos ganado una batalla, pero la guerra todavía no ¡eh!, así que vamos a bajar un poquito los ánimos, que todavía no hemos hecho nada.

-¿Hay demasiada euforia?

-Ya me encargo yo... A mí me parece muy bien que la gente haya podido disfrutar porque se lo merece después de la derrota en Lucena. Estábamos todos, la afición, los directivos, los jugadores, todos estábamos con un poco de inquietud porque sabíamos del rival y la fortaleza de este equipo y creo que hemos sabido competir, que es lo importante en fútbol ante un buen rival al que no le hemos dejado hacer prácticamente nada. Hemos conseguido adelantarnos en el marcador en otra jugada de estrategia y a partir de ahí hemos sabido competir y yo sé que este equipo está preparado para hacerlo. Pasa que a veces sale y otras veces no sale.

-¿Cómo van a preparar el partido del domingo y cómo se rebaja esta euforia?

-Mañana -por hoy- ya me voy a encargar yo de que esto sólo sirva para celebrarlo con todos porque hemos conseguido un triunfo importantísimo, porque de no haberlo conseguido no estaríamos ya con opciones. Así que de las tres finales hemos perdido una, ganado otra y nos queda otra y me voy a encargar de que el equipo vuelva a recuperar esa mentalidad de competición que yo quiero, porque si no competimos no podemos ir a ningún sitio.

-Hay pocos días para recuperar. ¿Qué tiene Pato? Parece que se pierde el partido tras lesionarse.

-Es probable, vamos a ver. Lo que sí hemos intentado es que no vaya a más la lesión cambiándolo en el momento que hemos visto que no podía continuar. Este tipo de lesiones hay jugadores que tienen una reacción más positiva que otros, esperemos que con Pato sea así y si no es así, tendremos que buscar alternativas, hay otros jugadores en la plantilla que también lo pueden hacer perfectamente.

-El equipo contra el San Roque sí ha sido el Xerez CD que se espera, aunque ha faltado apuntillar para no sufrir al final.

-Somos el Xerez y en este equipo se sufre mucho. Me gustaría ganar todos los partidos 4-0 para estar en el banquillo relajado, pero esto es fútbol y lo importante es sacar un resultado como el de hoy -por ayer- ante un equipo bueno.

-Pero este triunfo sí supone un subidón después de la derrota en Lucena.

-El subidón de autoestima dura hasta el entrenamiento en La Granja, que verás como se le quita a todo el mundo. Tenemos entrenamiento jueves, viernes y sábado y el domingo a competir otra vez y después ya daremos vacaciones.

-Se le ve convencido.

-Claro que lo estoy, soy una persona muy positiva, ya me conocéis. Sé cuándo no hemos hecho un buen partido como el caso de Lucena, pero siempre he estado tranquilo y a los jugadores les he dicho que me tienen que demostrar lo que llevan dentro. Cuando vine aquí el conocimiento que tenía de la plantilla no era tan amplio, lo tengo ahora y sé lo que son capaces de hacer y mi obligación es sacarle eso que llevan dentro y hoy me he encontrado con el Xerez que yo quiero y si después se pierde no pasa nada.

-Ha sido así prácticamente todo el partido salvo en los diez primeros minutos.

-Quizá nos ha venido bien que ellos hayan tenido esa oportunidad al inicio del partido, otras veces te la meten y te complican; hemos tenido la fortuna de que no ha sido así y el equipo se ha dado cuenta de lo que teníamos que hacer, que era lo que habíamos hablado estos días de entrenamiento y antes del partido y llevarlo a cabo. Yo puedo planificar pero si luego no eres capaz de hacer el trabajo dentro del campo es muy difícil salir adelante y el equipo ha salido adelante por el nivel competitivo que ha tenido.