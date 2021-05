Esteban, técnico del Xerez CD, apuesta por romper las estadísticas en Lucena

Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, encara el partido ante el Ciudad de Lucena con ilusión y subraya que "estamos muy concentrados, nos quedan tres finales y vamos pelear para lograr el objetivo. Los futbolistas saben lo mucho que nos jugamos".

Bajo su punto vista, la clave puede estar en "tener tranquilidad, el equipo que mejor gestione eso tendrá ventaja a la hora de manejar mejor el balón y hay que tener en cuenta que vamos a jugar en césped artificial. Toca hacer un buen partido, tener las ideas muy claras, que creo que las tenemos porque hemos trabajado en ello".

El Xerez CD no ha ganado nunca en el Municipal y el malagueño tiene claro que "las estadísticas están para romperlas, no queda otra. Si queremos seguir aspirando al ascenso, hay que lograr un buen resultado allí y un buen resultado le llamo yo a ganar. De todos modos, no será fácil porque el rival es fuerte, muy competitivo, que también se juega mucho. Sabemos lo que tenemos que hacer y, a partir de ahí, a ver qué pasa y si nos sale lo que hemos planteado".

A la afición, Esteban no le pide "nada, nos lo está dando todo, tenemos que darle las gracias. Han ido a todos los partidos que han podido, en La Juventud completan el aforo... Sólo le digo que nos dé ese arreón final, que nos lo está dando aunque no esté presente en los campos".

Dimas Carrasco, cauto

Por su parte, Dimas Carrasco, técnico del Ciudad de Lucena, encara el partido "con ganas. Esto es fútbol y hay que ir partido a partido. Ante el Xerez DFC no fuimos contundentes en las áreas, ni a nivel ofensivo ni defensivo, y eso se paga caro. Tenemos que levantarnos anímicamente para sacar adelante estas dos finales. Hay un mínimo de opciones y tenemos que aprovecharlas".

Ante los azulinos espera "un partido similar al de La Juventud. Es un equipo que presiona alto, que tira bien la línea defensiva alta, que es agresivo en el uno contra uno y que si estás de espalda te acosan. Intentaremos hacer lo que hicimos en la primera parte allí, hacernos con el dominio del balón e intentar superar la primera línea de presión para crear ocasiones. En muy poco tiempo, nos estamos enfrentando a los mismos rivales, así que los futbolistas se conocen y saben lo que tenemos que hacer. Es una auténtica final y así la afrontamos".