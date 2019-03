Ezequiel, lateral del Xerez CD: "Si estamos a nuestro nivel, debemos ganar al Arcos"

El Xerez CD necesita reencontrarse con el triunfo el domingo (12:00) en La Granja ante su afición para no complicarse la existencia.El Deportivo recibe al Arcos y debe olvidarse del severo correctivo que encajó en el Ciudad de Lepe ante el San Roque por 4-1. Antonio Calle se hizo con las riendas del equipo hace dos jornadas, aún no ha estrenado su casillero de puntos, no se ha sentado en el banquillo y tampoco lo hará esta joranda.

El técnico madrileño ya ha comenzado a trabajar junto a sus jugadores y frente a los de Pepe Bermúdez realizará algunos cambios en el once, ya que recupera a los sancionados David Narváez y Parra y también al guardameta Fran.

En el lateral izquierdo es fijo Ezequiel Arana. Desde que dejó atrás la lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha que le mantuvo sin jugar más de dos meses, se ha ganado el puesto. Jugaba con Juan Pedro, lo hizo con Nene y ahora va a más con Calle. "Físicamente, poco a poco, me voy encontrando mejor. Estuve parado más tiempo del que pensaba, casi tres meses, y esto es como una dieta. En un mes comiendo lechuga adelgazas un kilo y pones tres en dos semanas si comes palomitas sentado en el sofá. Hay que ser muy constante".

El defensa fue el gran protagonista en el partido de la primera vuelta en el Antonio Barbadillo, al anotar el tanto del triunfo xerecista. Y no fue un gol cualquiera. Batió a Isi Jareño desde más de cuarenta metros. Ahora, asegura que "el domingo, me conformo con ganar en el último minuto y con un gol de rebote. El de Arcos fue bonito. Llevaba bastantes minutos viendo al portero adelantado y cuando se me presentó la oportunidad, aproveché el golpeo. Como fue en el último minuto y para ganar pues a todos nos dio muchísima alegría, necesitábamos también los puntos".

Confiado "Tenemos que sacar adelante el partido como sea, que luego llegan los nervios"

Los dos equipos llegan a esta cita apurados, ya que no tienen atada la permanencia ni mucho menos. El azulino apunta que "me fijo más en mi equipo que en el rival. Es cierto que ellos llevan ahora una rachita positiva pero si nosotros trabajamos como lo venimos haciendo y estamos a nuestro nivel, debemos ganar. Tenemos que sacar adelante el partido adelante como sea, que luego llegan los apuros y los nervios. En cuanto volvamos a puntuar y nos soltemos, todo será diferente".

Cuando firmó el pasado verano por el Deportivo procedente del Sanluqueño, junto a Fran y Dani Jurado, no imaginó que "tendríamos tantos problemas y que la temporada sería tan complicada. Nos ha pasado de todo. Comenzamos sin campos para entrenar, se nos fueron dos preparadores físicos, hemos cambiado de entrenador dos veces, lesiones importantes y los despidos... Así es difícil competir, creo que no tendremos problemas para mantener la categoría".

Sobre la llegada de Calle, apunta que "es un entrenador joven, con ganas de hacer cosas en el fútbol, con ilusión, nos está intentando transmitir sus ideas y poniendo sus conocimientos a disposición del grupo. Como he comentado antes, no es fácil cambiar el chip tan pronto, nos estamos adaptando".

Ezequiel también lamenta todo lo ocurrido con sus compañeros la semana en la que optaron por no entrenar por los impagos y se alegra del regreso del guardameta Fran. "Fue duro y desagradable. Les tocó a ellos como nos podía haber tocado a otros. Esta semana ha vuelto Fran y es una buena noticia. He sido compañero suyo durante varias temporadas en el Sanluqueño, es un gran profesional y me alegro muchísimo, espero que todo le salga bien porque lo merece".