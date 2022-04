Emilio Fajardo: "El Xerez CD se juega la temporada en los próximos dos partidos"

"Nos jugamos toda la temporada en los dos próximos partidos. En el vestuario estamos centramos en los encuentros de Conil y Gerena, sabemos que si sumamos seis puntos, tendremos el 'play-off' asegurado". Son palabras de Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, horas antes de medirse al cuadro amarillo en el Pérez Ureba este domingo a la una de la tarde.

El preparador azulino sabe que el reto es complicado por la fortaleza de los jandeños como locales, a los que define como "un bloque duro, que compite muy bien, que no te regala nada y que hace los encuentros muy incómodos" y por eso pide el apoyo de la afición xerecista: "Necesitamos a la marea azul y blanca en la grada".

Fajardo destaca que el encuentro en el Pérez Ureba lo espera "con una ilusión enorme porque hemos llegado al último mes de competición muy vivos y dependiendo de nosotros mismos. Nos quedan cuatro partidos por delante en los que nos la vamos a jugar, pero tenemos una idea muy clara dentro del vestuario. Nos marcamos sumar seis puntos en los dos próximos encuentros. Si hacemos los deberes en esas dos citas, estaremos en el 'play-off' y si no los hacemos y tenemos que alargar lograr el objetivo, pues ya pensaremos en el resto de choques. De momento, estamos centrados en estos dos enfrentamientos, que van a ser muy complicados. Mi equipo es fiable, tiene una ilusión enorme, nos encontramos en una buena racha y en Conil, desde el minuto uno, aunque todos queremos ganar, se tiene que notar el equipo que se está jugando algo de verdad".

De todos modos, sólo tiene palabras de elogio para un rival fuerte en su campo. "El Conil es un equipo muy duro, que sólo ha perdido un partido en su campo en lo que va de temporada y han pasado por allí los equipos más importantes del grupo. Querrán mantener sus registros y nosotros se los tenemos que cambiar. Es un conjunto que compite muy bien, no da un balón por perdido, no regala casi nada, te deja hacer muy poco, los partidos son incómodos y muy físicos. En base a eso, hay que saber que hemos visitado campos grandes de césped natural en los que había que jugar muy bien y también otros más pequeños de césped artificial, como el Pérez Ureba, y hay que adaptarse y saber sumar".

El Xerez CD es el equipo menos goleado de la segunda vuelta, pero le está costando mucho sacar los partidos adelante porque ha perdido gol. El preparador xerecista así lo admite y recuerda que "eso ya lo sabíamos y lo comenté hace tiempo, sabíamos que nuestro nivel ofensivo, no en cuanto a ocasiones, que las seguimos generando, pero sí en cuanto a goles tenía que bajar. Fui pesado en diciembre con ese tema y ya lo vemos ahora. Teníamos que trabajar mucho para conseguir ser fiables en defensa para seguir arriba y eso nos está llevando a sumar en muchos partidos. Hay que mantener la portería a cero, que no nos generen ocasiones y hacer los partidos incómodos a los rivales, que alguna oportunidad nos llegará y nuestros delanteros o nuestra gente que llega desde la mediapunta alguna enchufa".

A falta de cuatro partidos para el final, lo que no oculta el máximo responsable del plantel azulino es que también está muy pendiente "de lo que hagan nuestros rivales, aunque eso de nada sirve si no hacemos nosotros nuestros deberes. En esta oportunidad, jugamos antes y si ganamos, seguiremos dependiendo de nosotros. Insisto, la idea que hay en el vestuario es sumar estos seis puntos, es la ilusión que tenemos porque ganando estaremos en 'play-off'. Para ello, necesitamos que la marea azul y blanca esté con nosotros en las gradas, que todo se tiña de xerecismo, para que cuando saltemos al campo todo el mundo sepa lo que nos estamos jugando. Nos jugamos todo el año en dos partidos. Las cuentas de la lechera nunca salen y no me gustan, así que estamos metidos en estos dos partidos, ganar y ganar".