Emilio Fajardo: "El Xerez CD está fuera por un balón que da en un cable"

Indignado, decepcionado y orgulloso. Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, terminó muy enfadado el encuentro de cuartos de final de Copa RFEF ante el Córdoba (0-1) que dejó a su equipo sin un billete para la Copa del Rey. No quiso arremeter contra el árbitro porque "ya una vez hablé y me cayeron cuatro partidos", pero dejó claro que "mi equipo está fuera porque un balón ha dado en un cable".

El preparador azulino, casi son voz porque se la dejó en el Pedro Garrido, subrayó que "Estoy muy orgulloso de mi equipo, de la eliminatoria que hemos hecho, del nivel que hemos demostrar y de cómo le hemos jugado de tú a tú a un al Córdoba CF tan superior a todos sus rivales hasta el día de hoy. No puedo estar más que orgulloso. Lo demás que puedo estar, mejor me callo, porque si hablo… Mejor me callo".

Lo que se callaba era obvio: "Lo que nos ha eliminado y por cómo qcaemos eliminados. Espero que me entendáis. Por unas declaraciones mías en su día me cayeron cuatro partidos y no voy a caer otra vez en el error. Insisto, estoy muy orgulloso de los míos, hemos hecho un partidazo, hemos jugado de tú a tú al Córdoba, les hemos robado el balón, les hemos presionado, salimos a por ellos y tuvimos ocasiones. Ellos también tuvieron algunas, pero merecimo muchos más y caemos eliminados".

El gol del Córdoba llega en un error importante de Marc Vito, pero la jugada llegó marcada por lapolémica. Fajardo se mordió la lengua y no quiso arremeter contra el árbitro. "Yo lo que sé es que el balón ha dado en un cable que hay en el estadio. Hay tres personas mirando el balón, es de primero de fútbol, hay que mirar el balón. Es de primero de fútbol. Da en el cable, cae horizontal y lo demás no existe. A partir de ahí, preguntadle a Marc cómo se encuentra. El balón da en un cable. Se para el balón, se para el juego, libre indirecto y siguiente jugada. Se sigue jugando, fallamos y eliminado el Xerez CD por un balón que da en un cable".

Tras el tanto, llegó una tangana ipmportante que el árbitro saldó con la expulsión de Rubén Jurado y José Alonso. Bajo su punto de vista, fue negativo porque "nos estábamos sintiendo muy cómodos porque Rubén y Borja estaban haciendo un trabajo muy bueno arriba, eran los priemros que presionaban, robando mucho en zona de creación de ellos y les obligábamos a jugar en largo. A partir de ahí, aparecieron más de espacios para los dos y tuvimos que cambiar los registros. Aún así, nos seguimos encontrado muy cómodos, con mucha circulación, encontrando bien a David y Joselillo en banda izquierda y éramos muy vertivales. El equipo se ha acoplado bien tanto con diez como con once. En la segunda prate, ellos tuvieron más el balón por el cansancio dela presión tan alta, pero luego nos repusimos en la recta final. Nos vamos con la cabeza muy alta. Hemos visto a un gran Xerez CD".

De todos modos, tampoco restó méritos al Córdoba, subrayó que "no me ha decepcionado, ha intentado hacer su juego de siempre, intentando llevarnos de un lado a otro, ha intentado salir con el balón jugado, lo que pasa es que el Xerez no se ha sentido inferior a nadie. Como siempre, salimos a hacerle una presión muy alta y en los balones largos les ganábamos los duelos y hasta les superamos en muchas segundas jugadas. Les hemos hecho un partido muy difícil, que hasta ahora pocos rivales lo han conseguido".