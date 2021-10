"La clave para ganar al Yeclano va a estar en el ritmo, hay que ser muy intensos"

El Xerez CD disputa este miércoles (20:15) los octavos de final dela Copa RFEF ante el Yeclano en el estadio de La Constitución y ya ha puesto rumbo a Murcia. Emilio Fajardo, técnico azulino, se muestra esperanzado y apuesta por regresar con el pase en el bolsillo para medirse ya en el Pedro Garrido al ganador de la eliminatoria que deben dirimir Juventud de Torremolinos y Córdoba CF.

–¿Han tenido tiempo de cambiar el chip tras el triunfo ante el Córdoba B?

–Hemos tenido pocos días para recuperar, pero ya lo sabíamos, así que lo hemos aprovechado al máximo. Trabajamos el mismo sábado después del partido, descansamos el domingo porque se lo habían merecido después del esfuerzo y el lunes y este martes hemos preparado este nuevo encuentro de Copa RFEF. El objetivo es que los jugadores lleguen liberados tanto de mente como de piernas. Hemos trabajado bien y estamos con muchas ganas.

–Habla de cansancio, ¿se han recuperado los tocados?

–Juanca tiene que parar y Migue tampoco está aún preparado, ya entrena con el grupo, pero al cincuenta por ciento, hay que esperar, no podemos arriesgar. El resto de jugadores está bien, todos tienen una ilusión enorme por conseguir el reto. Muchas veces, aunque alguno esté cansado, se hace de tripas corazón porque queremos conseguir el reto.

–¿Y está recuperado el equipo del desgaste del sábado?

–Ya el sábado demostramos que el cansancio no hizo mella, sólo un poco el cansancio normal del viaje. Hicimos muchas rotaciones, todo el mundo está jugando, está acumulando minutos, todo el mundo se siente importante, no hemos repetido alineación y nos da oxígeno. El rival, por ejemplo, sí que está repitiendo prácticamente el bloque y se le puede notar en algún momento del partido. Ese factor lo tenemos que explotar, debemos mostrar nuestra identidad, jugar a un ritmo muy alto y llegar fuerte físicamente a los últimos minutos. Si ellos en algún momento flojean, hay que aprovecharlo.

–Otro partido a todo o nada ante un Yeclano muy diferente al Murcia...

–El encuentro es distinto, empezando por el campo. Ya es una segunda eliminatoria, estamos más cerca del objetivo y conforme ves más cerca que el sueño está ahí la responsabilidad aumenta. El juego es distinto también. Es un rival que marcha líder en solitario en su grupo y está haciendo las cosas muy bien en este inicio liguero. La clave va a estar en el ritmo, en ser muy competitivos. Se trata de un equipo que es muy intenso, juega muy directo, busca balones largos a Melgar y aprovechan bien las segundas jugadas. Hay que ganar todos los duelos y hacer nuestro fútbol porque si caemos en la trampa de querer hacer su juego, estamos perdidos.

–¿Le puede afectar al cuadro murciano la derrota ante el Cartagena B, que fue la primera de la temporada?

–No creo, cambias el chip y sabes que la Liga no tiene nada que ver con la Copa y todo el mundo quiere meterse en cuartos porque ganarlos significa que ya tendrías plaza para la Copa del Rey. Tampoco jugaron en su campo, se marcharon a Jumillla para reservar el césped. Se puede justificar, no jugaron en casa que es donde ellos se sienten fuertes e identificados con afición, que aprieta mucho. No creo que les afecte mucho.

–¿Se plantea muchos cambios en la alineación?

–Con tantos partidos seguidos hay que tener en cuenta muchos aspectos y ya no es cuestión de querer hacer más o menos rotaciones. El sábado en casa salieron ante el Córdoba B los once que pensábamos estaban mejor para ganar y en Yecla va a suceder lo mismo. Saldrán los once que mejor preparados estén para sacar adelante este compromiso. Hay que adaptarse al rival y al campo. Lo que sí tengo muy claro es que el once que salga lo hará al cien por cien física y mentalmente. Están motivados y, como he comentado antes, con una ilusión enorme por lograr el pase. Las dos eliminatorias nos han tocado fuera, con viajes largos y frente a equipos complicados, pero lo vamos a intentar. Se puede conseguir y estamos convencidos de ello.