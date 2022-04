Fajardo: "Es un partido especial, es el día del Xerez Club Deportivo"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, sólo piensa en sumar los tres puntos ante el Gerena, que darán a su equipo la clasificación matemática para el play-off de ascenso a Segunda RFEF, resalta que el grupo se puso como un objetivo casi obsesivo lograr los seis puntos en Conil y contra los sevillanos y espera, con el apoyo de la afición, poder celebrar el primer reto de la temporada.

El técnico asegura que durante la semana ha palpado en el vestuario que "es un partido especial, se nota. Lo intentamos manejar desde el martes. Soy un obsesionado de eso y el primer día les dije que lo que se consiga tiene que ser disfrutando, si no, no merece la pena".

El equipo está a 90 minutos del primer objetivo y Fajardo se acuerda del camino recorrido incluso con un puntito de emoción en sus palabras: "Lo hemos pasado muy mal en noviembre y en diciembre. Yo he visto salir a dos personas de mi cuerpo técnico, gente mía que había traído aquí. Gente nuestra pensaba en enero que no íbamos a volver a ganar, que menos mal los puntos que teníamos, que igual nos valían para salvar la categoría. Y vernos ahora a 24 horas de conseguirlo es para quitarse el sombrero ante mis jugadores y ante nuestros seguidores, que nos han animado en esos días que no hemos dado nuestra mejor versión, siempre hemos encontrado un apoyo y una palmada. Eso también nos ha ayudado muchísimo. Para mí, es un día muy especial", manifestaba.

¿Dónde está la clave del éxito? Según el míster azulino, "sigo pensando que el éxito es creer. Creer en que haciendo las cosas de una determinada manera se consigue lo que uno busca. Nuestra afición también ha creído después del varapalo de la temporada pasada. Ha creído el vestuario, en las buenas y en las malas, cuando hemos cogido rachas negativas no ha pasado nada y la gente ha seguido arrimando. Todos hemos creído y remado en la misma dirección".

Gerena, rival directo

Con respecto al Gerena, Emilio Fajardo apuntaba que espera un partido "muy complicado" porque el rival "está a un buen nivel y se ha reforzado en enero de una manera increíble con jugadores de Segunda RFEF y a base de talonario. Es un equipo que aspira a todo, va a ser un partido muy duro en el que tendremos que saber manejar todas las situaciones. Tenemos que salir a presionarles, a intentar quitarles el balón en campo contrario, que es donde ellos sufren mucho, tal y como demostramos en la primera vuelta. Esa es nuestra intención, y que saquen los menos centros laterales posibles, porque tienen a Antonio Sánchez en un buen momento".

Si la victoria clasifica al XCD, el empate mantendría a un rival directo a 4 puntos faltando 6. Al técnico se le preguntaba por la manera de gestionar este dato durante el partido y lo tiene claro: "Empecé mi charla el martes poniendo todos los contextos a la plantilla. Si perdemos, seguimos terceros y dependiendo de nosotros, pero entonces estaremos hasta el último minuto. Si empatamos, pues seguimos manteniendo los cuatro puntos y gracias a todo lo que hemos conseguido hasta ahora nos da la opción de meternos contra el Sevilla C. Y si ganamos, nos metemos. ¿Qué quiero decir? Que tan importante es ganar como no perder, pero evidentemente tenemos una cosa muy clara: 6 puntos, Conil y Gerena, es una obsesión dentro del vestuario y la estamos manejando bien, pero evidentemente el entrenador tiene que poner las cosas en contexto para saber manejar después los minutos y las emociones. Si en el 85 no vamos ganando, lo que no podemos es perder porque es un rival directo, nos daría la oportunidad el siguiente partido. ¿Que se pierde? Pues hay que conseguir los próximos 6 puntos y además no dependemos de nadie. Y si ganamos, que es lo que todos queremos, pues a festejarlo".

Por último, espera el apoyo de la afición en un día que puede ser muy feliz para los xerecistas:"Ha habido días muy especiales esta temporada, nuestra masa social es grande pero el día de mañana es especial y ellos lo saben y cuando Chapín ruge el equipo va en volandas y estoy convencido de que cuando salgamos al calentamiento ya se va a notar que no es un día normal. Mañana es el día del Xerez Club Deportivo".