Fajardo teme "el potencial del Recre a nivel individual, te hace un gol de la nada"

El Xerez CD-Rercre del domingo (12:30) en Chapín promete. Cara a cara, dos rivales que llegaron a militar en Primera y que ahora atraviesan un momento delicado en Tercera RFEF. El líder visita el Municipal y Emilio Fajardo se muestra ilusionado, confía en su equipo y apuesta por lograr un buen resultado, aunque no se fía del "gran potencial del Rcreativo de Huelva".

El Decano llega en un mal momento de los azulinos, con dos empates y dos derrotas, y el preparador xerecista quiere ver la botella medio llena. "Cualquier partido llega siempre en buen momento. Cuando uno está en una buena dinámica de resultados está bien para continuar y cuando viene con malos resultados para cambiar esa dinámica. Ya sabéis cómo encaro los resultados, soy my pesado con eso desde el primer momento. Cuando uno pierde haciendo mal las cosas y sin exponer en el campo entonces sí está uno preocupado, pero vimos un buen Xerez CD en Córdoba, que se mereció más y vimos un buen Xerez en Cartaya dentro de las posibilidades que había porque el césped estaba como estaba y el equipo se tuvo que amoldar. Cuando la gente se deja el alma y veo las estadísticas ofensivas, que han sido el como, no hay nada que reprochar. Cuando uno pierde de esa manera, está muy próxima la victoria. Lo afrontamos bien y con garantías".

"A mis exjugadores los recibiré con cariño, igual que a los amigos que tengo allí, pero antes y después de que pite el árbitro"

El encuentro es complicado y lo que más le preocupa es "el gran potencial que tiene el Recre a nivel individual, que de la nada te hace un gol. Te somete a mucho en el área contraria y esperemos que no haya cosas raras".

En las filas del rival llegan jugadores que han sido xerecistas hasta hace unos días y los espera "con cariño antes y después del partido. Hay otros futbolistas allí a los que he tenido, he jugado allí y tengo buenos amigos, pero antes y después del encuentro. Soy un ganador nato y cuando pite el árbitro el inicio del partido tendremos que pasar por encima del que haga falta para ganar. Es lo que queremsos los dos, no es un partido normal, como tampoco lo era el de Huelva".

El Recreativo encara el encuentro con cuatro victorias seguidas, pero las cuatro por la mínima. Fajardo considera que "la categoría es muy complicada. Jugar fuera de casa es muy difícil, no todos los campos son como el nuestro o El Colombino. Cada jornada hay unas dimensiones diferentes y una superficie distinta. Es difícil, lo están haciendo muy bien, están sacando sus resultados y jugando por momentos muy bien al fútbol. Además, están dominando las dos áreas, que es lo que más me preocupa. Creo que el partido del domingo se va a solucionar ahí. Somos dos equipos a los que nos gusta tener el balón, nos gusta ser protagonistas y cuando el Recre tenga el balón va a ser poseedor y cuando lo tengamos nosotros, lo vamos a someter. El que sea más resolutivo se llevará el partido".

"Queremos hacer bien las cosas, estamos muy ilusionados y convencidos de entrar en 'play-off' sí o sí"

En el Luis Rodríguez Salvador frente al Cartaya debutaron Daviti, Ramón García y Jou. El técnico azulino explica que el resto de incorporaciones lo tienen aún complicado, pero no descarta el concurso de alguno. "Cissé y Appiah ya están entrenando bien. Appiah es un jugador físico, muy fuerte, que necesita su ritmo de entrenamientos y creo que habrá una semana más. Cissé es un jugador más eléctrico, tiene más desparpajo y esperemos verlo el domingo. Con los demás, estamos muy contentos, son chavales serios y trabajadores que nos van a aportar. Estamos muy ilusionados por lo que nos viene porque queremos hacer bien las cosas y estamos convencidos que vamos a entrar en 'play-off' sí o sí".

Por úlitmo, invita a las dos aficiones a disfrutar de "un bonito espectáculo y sin problemas. A todos nos hubiera gustado que el partido en el Colombino se hubiese jugado en fin de semana por el colorido de nuestra gente. Tuvieron un bonito detalle con nosotros recordando los derbis anteriores e incluso sacaron una pancarta de apoyo. Salimos aplaudidos, conocen nuestra situación porque ellos también han sufrido mucho y se han hecho más de su equipo que nunca. Aquí va a pasar lo mismo, va a ser un partido con colorido, con un ambiente tremendo entre dos equipos que quieren jugar bien al fútbol. El domingo tiene que ser una fiesta tanto dentro como fuera del campo entre los dos clubes más grandes de la categoría".