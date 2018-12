Nene Montero lamentó tanto el empate con el Coria (1-1) como las lesiones de Parra, Amin y Gonzalo.

–Un fastidio el final del partido con el gol del Coria...

–Lógicamente fastidia mucho porque el partido lo habíamos comenzado muy bien, lo habíamos trabajado muy bien, el equipo estaba fuerte, estaba serio, no nos llegaban apenas, hicimos un gol muy bonito en una jugada muy rápida, Amin estaba haciendo otra vez un partido como el del domingo pasado, todo bien pero llega primero la lesión de Parra, luego llega el descanso y te encuentras con que Amin no puede continuar, tienes que meter otro jugador de otras características y el partido ya no viene a ser lo mismo. Ya pesa el cansancio de algunos jugadores, Gonzalo termina también con el brazo fastidiado, como fracturado, ha estado todo el rato corriendo con el brazo pegado, ya habíamos hecho los cambios, ha tenido que sacar de banda un central, que eso no lo he visto yo en mi vida, y ellos se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que el equipo había bajado en el aspecto físico y en el aspecto anímico y han tenido suerte en una jugada tontísima, un fuera de banda que no hemos despejado con la contundencia que hay que despejar, porque si se despeja con contundencia el balón va fuera del campo. Sin embargo hemos despejado, el que sea, y ha dejado el balón ahí muerto a los pies del otro. Minuto 40 y todo el trabajo de la semana tirado por tierra. Pero bueno, hay que seguir trabajando, el problema es que la cantidad de lesionados ya no pueden ser más. Me faltan jugadores y además son lesiones largas, esa es la preocupación que tengo, no ya el partido, lo mermado que ha dejado al equipo este partido, eso es lo que más me preocupa porque al fin y al cabo es un punto. ¡Qué le vamos a hacer! Teníamos tres en la mano y se nos han ido dos, pero ¿Y ahora qué? Si no tienes a Parra, a Carlos Sanjuán, a Ezequiel, al otro, a Gonzalo, si Pedro está a medio gas y si Amin se ha roto a nivel muscular no sé lo que va a pasar. Ese es el problema porque el filial que tenemos no está preparado para esta categoría. Vamos a esperar a ver si alguno se puede recuperar.

–Debutó el canterano Luis Soto. ¿Qué le pareció?

–Ha trabajado, buscando la velocidad que tiene, ha trabajado lo que ha podido, debutar en estas circunstancias... Ha habido que hacer unos cambios, ha cumplido hasta que ha podido, se le ve que tiene cositas pero tiene que entrar poquito a poquito.

"No ha llegado ningún fichaje tampoco"

–Se le nota decepcionado por el empate y por las lesiones...

–No estoy decepcionado por el empate porque esto es fútbol y puede ocurrir, estoy decepcionado por la forma en la que han ocurrido las cosas. No quieres pensar en gafes pero tantas lesiones... Y a este equipo le vi jugar con el Ceuta y vi un equipo noble, no quiero decir con esto nada, pero no tuvo ni una tarjeta, y algunos de mis jugadores me decían ahora, ‘míster, es noble ¿eh?’ Porque ha sido un partido duro, pero es fútbol, hay que comprenderlo así, pero hemos tenido mala suerte porque la lesión de Parra no es cuando cae, se la hace en el salto, cuando le mete... La de Amin ha sido fortuita, nada más empezar el partido, pero ha aguantado hasta el descanso pero no podía. Pero estoy más preocupado por las lesiones, qué voy a tener disponible el próximo partido, no ha llegado ningún fichaje tampoco pero hay que tener fe.