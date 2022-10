Fidel, convencido de que el Xerez CD saca tajada contra el Gerena

El Xerez Club Deportivo regresa al trabajo este sábado a partir de las nueve de la mañana en las instalaciones deportivas de La Granja, último entrenamiento antes de afrontar este domingo el partido de la quinta jornada en el Leonardo Ramos de La Rinconada frente al Gerena. A la conclusión del entreno, Paco Peña ofrecerá la habitual rueda de prensa previa al encuentro.

El equipo azulino ha tenido hoy sesión de vídeo y posteriormente los jugadores saltaron al terreno de juego para llevar a cabo una nueva sesión en la que se perfilaron los últimos detalles para hacer frente a un Gerena que en las cuatro primeras jornadas ha sumado 9 puntos y que ha ganado los dos encuentros que ha disputado en su feudo.

Juan Luna y Migue García son las dos únicas bajas de Paco Peña para el choque contra los sevillanos. Nando Cózar ya está recuperado del pinchazo en el isquio que le impidió debutar contra el Ciudad de Lucena y podría tener sus primeros minutos si así lo estima conveniente el preparador jerezano.

"No hay que meterle presión al equipo, somos competitivos y los resultados van a llegar seguro"

Quien tiene opciones de partir de nuevo con el dorsal de titular es Fidel, que precisamente se va a enfrentar al equipo que defendió la pasada temporada. El sevillano jugó contra el Pozoblanco por primera vez partiendo en el once inicial. En la primera mitad ocupó la posición de extremo derecho y en la reanudación bajó al lateral tras ser sustituido Ramón.

El de Albaida del Aljarafe regresa a Gerena, "un club en el que el año pasado tuve muy buena experiencia, jugué bastantes partidos y por primera vez disputé un play-off de ascenso aunque no tuvimos la suerte de ascender", comenta el lateral recordando el choque contra el Utrera que apeó a los mineros de la pelea por subir a Segunda RFEF. "Estoy contento de volver a la que fue mi casa la temporada pasada", añadía el joven xerecista.

Contra el Ciudad de Lucena tuvo sus primeros minutos como azulino jugando en banda derecha y ante el pozoblanco repitió sitio para luego bajar al lateral. Afirma que se encuentra cómodo "en la posición que me ponga el entrenador. Es verdad que mi posición específica es la de lateral derecho, pero si el míster me pide que juegue más adelantado, lo intento hacer de la mejor manera. Una de mis virtudes es que tengo largo recorrido y quizá por eso me guste más jugar en el lateral".

"Todos estamos a una intentando sacar al equipo de donde está"

Tras cuatro jornadas, el Xerez CD no conoce el triunfo y en Gerena, pese al poderío del rival, toca ya ganar, aunque Fidel señala que "no hay que meterle presión al equipo, somos competitivos y los resultados van a llegar seguro. El otro día contra el Pozoblanco ya nos merecimos ganar, pero la pelota no quiso entrar y más no podemos hacer. A ver si le podemos dar una alegría a la afición y a nosotros mismos en Gerena".

Espera un partido "complicado, en Gerena vamos a sufrir porque en esta categoría todos los equipos son fuertes en su casa. Nosotros vamos a intentar darles un susto, creo que podemos, hemos trabajado muy bien durante la semana y nos merecemos ya una alegría", manifestaba el jugador xerecista.

Por último, comentaba que el vestuario está fuerte pese a la mala dinámica: "Los veteranos están tirando de los más jóvenes y todos estamos a una intentando sacar al equipo de donde está. En el plano personal, me han acogido fenomenal. Llegué con ritmo al haber hecho pretemporada con el Utrera y me he adaptado muy rápido. El míster me está dando confianza y la ayuda de los compañeros también ha sido esencial".