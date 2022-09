Fidel: "Hay que ir día a día, pero el objetivo de todos es el ascenso del Xerez CD"

Fidel Ibáñez, que ya debutó el domingo con el Xerez CD en Córdoba, ha sido presentado este miércoles en la carnicería Churrasco, como nuevo lateral azulino. El sevillano llevaba varias semanas entrenando a las órdenes de Paco Peña tras prescindir de sus servicios a última hora el Utrera. El jugador militó la pasada temporada en el Gerena y con anterioridad, en el Castilleja.

El futbolista está encantado y comenzó dando "las gracias al club por la apuesta que han hecho por mí, ya que venía de un momento duro de mi carrera. Estoy a tope porque ha nacido en Sevilla un jerezano más. Desde el minuto uno, a darlo todo por esta camiseta porque jugar en un histórico del fútbol español es una suerte que no tiene todo el mundo".

Sobre su estreno contra el filial cordobesista, admite que "me sentí muy bien, aunque nos tocó vivir una faceta más defensiva durante cuarenta y cinco minutos al quedarnos con uno menos teniendo en cuenta el juego que tenemos. Hay un gran equipo, me sentí muy cómodo y bien físicamente, ya que he hecho una pretemporada buena. Le doy las gracias al míster por el apoyo que me ha dado y por la oportunidad. Estoy contento por llegar y besar el santo, en menos de una semana he debutado con un histórico de fútbol español".

El objetivo es el ascenso y es de los que se apuntan a ello. "Hay que vivir el día a día, pero el pensamiento que tenemos todos, directiva, cuerpo técnico y plantilla, es meter al Xerez donde se merece, que es estar lo más arriba en esta clasificación".

Fidel se define como "un lateral muy trabajador y comprometido con el club. Me considero humilde y lo que hagan mis compañeros siempre estará bien. Siempre se lo digo a todos los entrenadores, estoy para el equipo. Si hace falta que juegue de lateral, de lateral y si tengo que jugar de portero, de portero. Mi posición más específica es el lateral derecho, pero, insisto, estoy a disposición del equipo".

"Pido a la afición confianza plena en el equipo, tiene mucho que ofrecer y dará que hablar"

Tiene ganas de debutar en Chapín porque "estar con la afición, que es lo que más le gusta a cualquier jugador, y más esta afición, que pocos equipos la tienen en el fútbol español, es un sueño hecho realidad. Tuve la suerte de jugar el año pasado aquí y poder debutar con esta camiseta y delante de la afición es un sueño".

Ya lleva un tiempo entrenando con el equipo y cree que hay "un vestuario muy bueno. Son jugadores que yo ya conocía de hace muchos años y la verdad que es muy bueno, humilde y, sobre todo, comprometido. Todo el mundo tiene claro lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar y estar a disposición del club y del míster. Personalmente, lo que puedo aportar es trabajo, compromiso y dejarme cada centímetro en el terreno de juego".

Conoce el Grupo X y advierte que "es parecido al de la pasada temporada. En un principio, mucha gente decía que había bajado el nivel, pero no es así. Tengo la suerte de llevar tres años en la categoría y cada año va a más. El otro día lo pudimos ver, el Rota se planta ante el Lucena y le gana y eso quiere decir que el nivel sigue estando muy alto".

Por último, a la afición pide "confianza plena en este equipo. Ahora llevamos sólo dos partidos y hay que tener tranquilidad, que este equipo tiene mucho que ofrecer y dará mucho que hablar. El Xerez CD se va a consolidar en lo alto de la clasificación".