Alberto Gallego: "El ascenso del Xerez CD pasa por ganarnos el domingo"

Alberto Gallego, entrenador del Recreativo de Huelva, encara el partido ante el Xerez CD el domingo en Chapín con la tranquilidad que le permite el liderato y la racha de resultados, aunque siempre alerta y sin margen para cometer errores porque Utrera y Ciudad de Lucena ya han demostrado que aprovechan cualquier fallo. No se fía de los azulinos pese a sus racha y cree que le plantearán un partido complicado.

El técnico del Decano asegura que "la plantilla se encuentra con mucha confianza, ha habido mucho nivel en los entrenamientos y, además, nos ha sorprendido la capacidad de integración y la voluntad que están mostrando los jugadores nuevos. Veo al equipo muy bien, en estos últimos encuentros los jugadores han demostrado estar como toros" y el objetivo es "conseguir los tres puntos en Chapín". El conjunto onubense ha incorporado a cuatro refuerzos, tres ex del Xerez CD, Juanito, Cancelo (que no puede enfrentarse este domingo a su ex equipo por una cláusula en el contrato), Rubén Jurado y Bouba Barry, cedido por el Cádiz.

Gallego estvo en Cartaya el miércoles y resalta sobre el Xerez CD que "la derrota le convierte en un equipo más peligroso aún, está herido. Sabemos los problemas que ha tenido, pero sigue teniendo muy buenos jugadores y puede rehacerse como equipo. El Xerez saldrá a ganar para seguir en la pelea por el ascenso y para ello todo pasa por la victoria contra nosotros. Somos conscientes que el rival tiene entidad para plantearnos un partido muy complicado".

Por último, sobre el respaldo de la afición, resaltó: "Nuevamente estará con el equipo y siempre hay que agradecer estos desplazamientos porque la necesitamos. Hemos sacado adelante algunos encuentros por su empuje".