Gonzalo Márquez, dueño del lateral derecho del Xerez CD

El lateral derecho del Xerez CD volverá a tener un mismo dueño por cuarta temporada consecutiva. Gonzalo Márquez tardó varias semanas en aceptar la oferta de renovación del Deportivo pero finalmente optó por seguir defendiendo un escudo "al que le tengo bastante cariño. He pasado ocho temporadas en esta entidad y son muchas".

El jerezano asegura que "al principio no lo tenía del todo claro pero al ver que tanto el cuerpo técnico como algunos compañeros seguían acepté. Los mismos compañeros me animaban a que continuara. El vestuario de la pasada temporada era espectacular, gracias a eso salimos adelante pese a todos los problemas. El míster nos apretaba y el equipo respondía por su compromiso, todo fue mucho más fácil. Cualquiera en nuestra situación hubiese tirado la toalla y nosotros salvamos la categoría".

Formado en la cantera del Xerez CD, tras pasar por los juveniles del Marbella, por el Chipiona, el Guadalcacín y la Roteña, regresó a la que considera su casa. Desde que fue rescatado para jugar en el Deportivo ha disputado más de 70 partidos en tres campañas. "Me he sentido muy a gusto y he tenido la suerte de contar para todos los entrenadores, eso te ayuda bastante. Con el míster me he sentido cómodo trabajando y ha influido en la decisión".

Es optimista de cara al futuro y le pide a la nueva temporada que "sea más tranquila que la pasada a todos los niveles. Sufrimos mucho tanto a nivel deportivo como económico. Parece que las cosas van mejor y estamos ilusionados, ojalá podamos brindar un buen año a todos nuestros aficionados, que sin ellos no somos nada. No sabemos aún ni el formato ni la fecha segura en la que empezaremos pero estamos ya deseando".

Y a los seguidores le pide: "Apoyo, dependemos de ellos. No quiero pensar que la Liga tenga que empezar sin público. Imagino que todo se solucionará. Aunque al principio el aforo tenga que ser reducido, no es igual jugar a puerta cerrada que con los nuestros en la grada. Nos haría muchísimo daño porque el club también depende de esos ingresos tanto a nivel. de taquilla como de publicidad".