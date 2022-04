Importante respuesta de la afición del XCD para la final del sábado ante el Gerena

El Xerez CD se juega este sábado ante el Gerena (18:00) en Chapín amarrar el 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF de forma matemática y el Municipal registrará una gran entrada. La afición azulina está respondiendo al llamamiento realizado desde todos los estamentos de la entidad y los socios están retirando su entrada de regalo para esta cita en buen número. Las localidades gratis sólo se podrán recoger en la oficina del club hasta el viernes por la tarde. El día del partido se venderán a su precio habitual en las taquillas del estadio.

Juan Luis Gil, presidente azulino, asegura que "nos encontramos en el momento más importante de la temporada. El equipo ha sabido resistir y superar las adversidades y ahora tenemos a tiro el objetivo. Si ganamos, estará hecha la primera parte de la tarea. Somos ambiciosos y, una vez logrado el primer reto, iremos a por el segundo, que es la tercera plaza. A nadie se le escapa que es fundamental de cara a la fase de ascenso. En partidos de ese tipo, un detalle lo condiciona todo y siempre te da cierta ventaja y tranquilidad saber que si empatas también pasas ronda".

De cara al compromiso de este sábado, el mandatario xerecista no tiene dudas. "Nuestra afición no falla nunca, es fiel, está con el equipo siempre y el partido es una final. Es un compromiso importantísimo para nosotros y tenemos que estar todos más unidos que nunca. Hay que tener en cuenta que no va a ser fácil porque el Gerena tiene un gran equipo, que está ahí por méritos propios. En la primera vuelta, sacamos el encuentro adelante de forma contundente, pero cada partido es una historia. Insisto, espero la respuesta de nuestros aficionados porque los jugadores necesitan ese aliento desde la grada para quedarnos con los tres puntos".