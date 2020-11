Israel Durán cumple 150 partidos con la camiseta del Xerez CD

Israel Durán, capitán del Xerez CD, cumplió el domingo en Lebrija frente al Antoniano su partido 150 vistiendo la camiseta azulina. El defensa llegó al club en Primera Andaluza en la campaña 14/15 y desde entonces ha sido un pilar importante para todos los entrenadores.

Orgulloso recuerda que "nunca llegué a imaginar que iba a estar aquí tanto tiempo. Llegué al club cuando se encontraba en una situación crítica, no teníamos material para entrenar, ni balones ni agua... Vivimos situaciones muy desagradables este es mi equipo. Por suerte, ahora la situación ha cambiado mucho para mejor", indica a los medios del club.

Uno de los momentos que no olvida en todas estas campañas es "el inicio de la pasada temporada, cuando no pudimos empezar a competir en la primera jornada ante el Arcos porque el club no tenía dinero para ganar y teníamos mucha incertidumbre. Son cosas que te marcan como futbolista y xerecista. Sin embargo, considero que fue hasta peor el primer año con Jesús Mendoza, ya que salimos a competir gracias a una persona que puso el dinero necesario en el último momento y permitió que se siguiera escribiendo la historia. Merece un monumento".

Esta temporada las cosas están funcionado mejor y quiere soñar. "Vivimos este año con muchísima ilusión y optimismo. El club está mejor estructurado que cuando llegué y podemos centrarnos exclusivamente en lo deportivo, algo que desgraciadamente en otros años no ha podido ser. Tenemos una plantilla con un nivel bastante bueno y puede ser un año importante en la historia del Xerez si las cosas salen como están planteadas".

Este curso no ha empezando jugando y espera que "me respeten las lesiones, que la pasada campaña me frustraron, lo pasé mal. Espero aportar mi granito de arena disfrutando del número máximo de minutos posibles. Ojalá se cumplan los objetivos y podamos dar un salto más esta temporada, supondría acercarnos a los que fuimos. Además, sería mi tercer ascenso aquí".