Iván Ares, regreso "agridulce" a la portería del Xerez CD

Iván Ares, guardameta del Xerez CD, recuperó la titularidad ante el Ceuta en La Juventud (0-0) después de dos partidos en el banquillo al no poder entrenar por problemas laborales. La lesión de Salvi Carrasco le brindó la oportunidad de volver a jugar y cumplió. Tuvo poco trabajo pero el que tuvo lo resolvió bien y dejó la portería a cero.

El jerazano admite que "han sido sólo dos jornadas las que he estado parado. Al principio, me sentí un poco extraño, intentaba buscar sensaciones porque llevo pocos entrenamientos en las últimas semanas, pero en cuanto tocas dos balones se olvida todo y te centras en el partido y en solventar el trabajo".

Y esas sensaciones de las que habla fueron "agridulces porque lo tuvimos, generamos ocasiones y la pelota no quiso entrar, hasta en la línea estuvo el balón de Rares. Es el camino a seguir, sabemos que el Ceuta es un equipo de 'play-off' y lo que nos queda es seguir trabajando para lo que nos llega a partir de ahora en la segunda fase".

Bajo su punto de vista, el empate ante el Ceuta se quedó corto para los méritos que hicieron. "Dominamos siempre el partido, ellos estaba esperando coger una contra con sus jugadores rápidos porque no tenían gente alta. Eso lo trabajan bien los equipos de José Juan, pero tampoco nos generaron demasiado peligro".

A la hora de buscar los motivos por los que el Xerez CD no sacó adelante el partido, apunta: "Más que profundidad, creo que nos faltó tranquilidad, nos precipitamos en algunos momentos sin empezar bien desde atrás. Esteban me lo comentó, que nada más controlar ya estábamos pegado el pelotazo arriba cuando no sabemos jugar así. En largo, tenemos a Javi Forján pero no es nuestro juego, no es nuestra identidad. El Ceuta nos dio el balón, nos dejó jugar y no pudo ser. Lo importante es seguir sumando y el punto lo tenemos. Llevamos tres jornadas con la portería a cero y es bueno para mejorar y recuperar las buenas sensaciones para lo que nos resta".

"La afición estuvo de chapó, parecía que el campo estaba lleno y te lleva en volandas"

El Deportivo entrará en la fase de asenso con 35 puntos y un coeficiente de 1,94. Ares, en estos momentos, no se atreve a asegurar si "van a ser suficientes o no los puntos y el coeficiente, lo importante es que nos tenemos que enfrentar todos contra todos y ahí nos vamos a ir restando puntos. Es cierto que hubiésemos sumado dos puntos más y el coeficiente también sería más alto, pero, bueno, ya no hay vuelta atrás. Queda mucho y todos nos restaremos puntos".

La afición completó el aforo de 800 personas permitido en La Juventud para cumplir con las medidas sanitarias y le da "un diez. Durante todo el partido había el runrún con el resultado de otros equipos, pero eso no nos debe importar. No importa llegar primero, segundo o tercero, lo que interesa son los puntos y ahí sí que perdimos dos. La afición estuvo de chapó, parecía que el campo estaba lleno y te lleva en volandas. El equipo estaba desesperado porque no la metíamos y veíamos que lo teníamos ahí. Entiendo que se marcharan un poco decepcionados con el empate pero, insisto, chapó por su apoyo de cada domingo. Le tenemos que dar las gracias".