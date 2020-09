"Las sensaciones son muy buenas pero tenemos que mejorar"

El Xerez CD ha estrenado su calendario de amistosos de la pretemporada en el Manuel Bernal frente a la Roteña (1-3) mostrado una ilusionante versión. Joaquín Poveda, técnico azulino, lo admite y destaca el gran trabajo realizado por sus jugadores después de un par de semanas de entrenamientos pero también advierte que aún les quedan aspectos por mejorar.

Poveda detalla sobre el partido ante los de Jesús Mendoza que "el equipo trabajó bien, especialmente en la primera parte. Llevamos a cabo todas las acciones técnicas y tácticas que queríamos realizar y estoy contento. Luego, ya en la segunda mitad, apostamos por dar entrada a chavales muy jóvenes, con 18 o 19 años, y se notó un poquito, el sistema táctico no estuvo tan bien moderado pero las sensaciones fueron buenas e importantes".

Los primeros cuarenta y cinco minutos de su equipo fueron sobresalientes pero "no me sorprendió del todo. Vemos cada día como entrena el equipo y lo plasmó sobre el terreno de juego, aunque sí que es verdad que la carga física está siendo importante y se sufre un poquito. Los futbolistas respondieron muy bien, todas las permutas de posiciones las han realizado correctamente, hemos trabajado con basculaciones tanto defensivas como ofensivas, tuvimos llegada, jugamos por banda y tuvimos superioridad numérica zonal. Estuvimos muy bien, estoy muy contento después de seis meses sin jugar un partido".

Nombres propios

Jugadores como Joselito o Carlos Calvo rindieron a un buen nivel. En ese sentido, "no me gusta individualizar, el equipo rindió en la primera parte a un nivel alto y los goles fueron importantes. El primero estrategia, el segundo de Murci no era fácil y el de Pato muy bonito. Esperamos que en Liga sea así, tenemos buena carga ofensiva, con chispa y gol. Hay que ir partido a partido, a ver cómo vamos evolucionando".

El capitán Israel fue el autor del primer tanto de la pretemporada. Poveda se alegra "mucho por él porque ha sufrido mucho en este club. Es importante de cara a su moral y de cara a la autoestima del equipo porque el gol llegó en una jugada de estrategia que tenemos preparada".

Falta aún un mes para el inicio de Liga y al Xerez CD, en estos momentos, le falta "camino por recorrer. De todo lo que hemos trabajado estamos a un 50%, nos falta profundizar todavía en muchos conceptos, especialmente los globales. Estamos muy sorprendidos con el rendimiento y por cómo se están acoplando los futbolistas, no pensábamos que iban a conjuntarse tan bien y tan rápido. Los movimientos los realizaron muy correctamente y, además, están mentalizados y comprometidos, que es lo que buscamos".

El sábado el Deportivo disputará su segundo amistoso en el José Juan Romero frente al Gerena. Bajo el punto de vista del técnico, será "otro test importante, ante otro equipo de Tercera, que ha formado una buena plantilla. De todos modos, en este tipo de partidos sólo miramos lo nuestro, seguir mejorando y probando. Lo de menos será el resultado, primará que se cumplan todos los objetivos tácticos".