"Llegamos muy bien al partido a todos los niveles"

Joaquín Poveda, entrenador del Xerez CD, ya lo tiene casi todo listo de cara a la primera cita liguera frente al Cabecense, fijada para el domingo a las doce de la mañana en el Carlos Marchena. Se muestra optimista, confía en lograr un buen resultado, agradece el respaldo de la afición y no se fía de un rival recién ascendido que "nos dará problemas, tiene poco que perder y mucho que ganar".

–Se acabó la pretemporada y llega la hora de la verdad, ¿con ganas?

–Todos teníamos ganas de terminar la pretemporada y de comenzar a competir. El equipo llega muy bien a nivel de resultados, de confianza y físico. Queríamos cuidar muy mucho el tema de las lesiones y lo hemos conseguido a través de los GPS, la identificación de carga está perfecta y tenemos a todos listos para este partido.

–¿A qué le teme más en este primer compromiso frente al Cabecense?

–El campo y el rival, que tiene jugadores a nivel individual que son interesantes y que en un momento dado te pueden hacer daño. Es un equipo recién ascendido y suelen dar problemas, no tiene nada que perder y mucho que ganar y eso es importante tenerlo en cuenta.

"El campo no nos favorece, pero en otros peores supimos competir"

–¿Ese tipo de escenarios favorece poco a su equipo?

–Teóricamene no, pero también hemos demostrado que en campos peores que en el que vamos a jugar hemos sabido competir, así que vamos tranquilos.

–Durante la pretemporada los jugadores se lo han puesto difícil, ¿tiene el once claro?

–En este equipo puede jugar cualquier futbolista. Estamos trabajando con los 23 al mismo nivel, aunque la base la tenemos seleccionada. Luego hay detalles a tener en cuenta, como el rival o el sistema elegido para decantarnos por unos u otros.

–El Xerez CD parte con el cartel de favorito, ¿eso añade presión al plantel?

–Aceptamos lo que se dice, aunque presión realmente no es. Nosotros vamos partido a partido, como he comentado muchas veces, y el equipo lo que tiene son muchas ganas de competir. Eso no nos puede afectar porque sabemos que tenemos ese rol debido a la buena pretemporada que hemos hecho. No obstante, insisto, esto es muy largo, hay que ir partido a partido y tener en cuenta que la primera fase es muy importante, tenemos que sumar puntos en todos los partidos para acceder a la segunda fase y en buenas condiciones.

–¿Es importante arrancar bien?

–Eso es fundamental, este equipo puede tener algún problema ahí. Si no arrancamos bien si que puede llegar un poco de presión a los futbolistas pero, a día de hoy, estamos muy bien y no valoramos esa situación. Vamos a salir a ganar el domingo, como el resto de partidos, y ya veremos.

"Lo de la afición es increíble, nos refuerza su apoyo"

–La afición está volcada con el equipo, ¿qué supone estar arropados en el Carlos Marchena?

–Lo de la afición es increíble. El equipo ha despertado mucha ilusión y para mí es muy importante que la gente nos apoye. Es nuestro primer partido, el primero de una nueva era por llamarlo de alguna forma, y que en apenas 24 horas se hayan vendido todas las entradas nos refuerza, para el equipo es bastante importante. Los futbolistas lo saben y eso nos va a ayudar a ser muy intensos en el campo.

–¿Llegará Murci a la cita del domingo?

–Estamos trabajando en ello, las sensaciones del jugador son buenas, tiene ilusión por iniciar la competición y jugar. Vamos a ver cómo llega, aún faltan horas para el partido.