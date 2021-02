Joaquín Poveda, entenador del Xerez CD, encara el partido ante Los Barrios preocupado por las numerosas bajas que puede presentar su equipo en el San Rafael, pero seguro de lograr un nuevo triunfo. De todos modos, no se fía del rival y advierte que les "dará problemas, son jóvenes y bien trabajado físicamente, pero si salimos al cien por cien y mentalizados, no hay equipo que nos pare".

–¿Cómo está el equipo después del parón?

–Después de una semana de parón volvemos a jugar, el equipo tiene muchas ganas de volver a competir y sabemos que tenemos por delante dos partidos muy importantes, ante rivales directos en la tabla. Todos han entrenado muy bien y estamos muy contetos.

–Por primera vez se puede quedar sin sus dos centrales titulares, ¿cómo piensa retocar la defensa?

–Tanto Rodri como Lucas han mejorado pero son dudas. Suplir a los dos va a ser complicado, durante la semana hemos trabajado con diversas opciones tanto en los puestos de central como en el de Lolo Garrido. Como siempre digo, todos los futbolistas que tengo en mi plantilla son muy válidos y cualquiera que salga lo va a hacer bien, la plantilla está compensada. No estoy preocupado. El trabajo que hacemos está vinculado a hacerlo posicionalmente y todos los jugadores tienen automatizados los movimientos.

"Estaremos casi clasificados para la segunda fase de los mejores si ganamos"

–De ganar en el San Rafael a Los Barrios, ¿el primer objetivo estaría logrado?

–Es una jornada importante porque hay enfrentamientos directos. De ganar, daríamos un paso al frente importante, estaríamos clasificados casi matemáticamente para la segunda fase de los mejores. Luego, hay que sumar el mayor número de puntos para llegar a esa segunda fase con holgura. Es un partido muy importante, aunque todos lo son esta Liga tan corta, porque le podemos meter más ventaja en la tabla, daríamos un nuevo golpe de autoridad en nuestro grupo.

–¿Qué espera del encuentro frente a la Unión?

–Ya dije en la primera vuelta, que Los Barrios es un buen equipo, les sigo desde hace tiempo. No me sorprende su posición en la tabla ni tampoco el juego que despliega. Es un conjunto muy joven, con futbolistas ofensivos con mucha velocidad, es un equipo que es ordenado, que sabe presionar al rival y cómo tiene que replegarse. En resumen, es un conjunto bueno, que sólo puede tener en contra la falta de experiencia de los jugadores, que llevan poco tiempo en Tercera.

"Cuando el equipo sale al cien por cien y mentalizado no hay rival que nos pare"

–¿Cómo se puede desarrollar el partido?

–No va a ser fácil, pero ninguno lo es porque todos los rivales que se enfrentan a nosotros se motivan de forma extra. Eso nos viene bien, nos obliga a salir al mil por cien y con una concentración máxima. Juegan en casa, pueden desarrollar su juego y estarán motivados, pero somos el Xerez CD y vamos a ganar a todos los campos y, también, intentaremos demostrar que somos líderes.

–¿Qué teme de este enfrentamiento?

–Los Barrios es un equipo que está muy bien trabajado físicamente, que nos puede apretar a nivel zonal por la juventud de sus futbolistas y que intenta jugar el balón, aspecto con el que puede tener problemas con las pérdidas. Al final, me preocupa el bloque en sí, tiene gente en banda muy rápida que también debemos tener en cuenta. De todos modos, si nuestro equipo está bien y juega como lo hace habitualmente, estoy convencido que no tendremos ningún problema. Nuestro principal problema somos nosotros mismos. Si salimos al cien por cien y mentalizados, no hay equipo que nos pare y entendemos que eso es lo debemos hacer. Vamos a ganar y a intentar realizar un buen juego.