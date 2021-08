Jordan Lamela, “feliz por esta gran oportuidad que me da el Xerez CD”

Jordan Lamela, extremo derecho del Xerez CD, ha cambiado el Norte por el Sur, su casa, y se encuentra feliz por pertenecer a la plantilla azulina. El futbolista nacido en San Fernando tiene sólo 20 años pero ya sabe lo que es estar lejos de su casa, por lo que en cuanto le salió una oferta interesante cerca no se lo pensó.

En su presentación como jugador azulino en las instalaciones de Rubysan, se mostró ilusionado y, al igual que sus compañeros, sabe que "el listón está muy alto por lo que sucedió la pasada temporada, tenemos que volver a pelear por estar lo más arriba posible y por el ascenso. La temporada va a ser exigente".

Lamela se formó en la cantera del Bazán, luego militó en el San Fernando y en el Cádiz. Hace dos cursos firmó por el Deportivo Alavés, cuando aún era juvenil, y la pasada temporada jugó en el San Ignacio.

El jugador ha resaltado que "estuve cinco temporadas y media en Cádiz, pero me llegaron ofertas y aposté por el Alavés, que era un club también importante y en el que estaba bien. De todos modos, ahora estoy feliz de estar aquí. El Xerez CD es un club histórico al que todos los jugadores le gusta venir por todo lo que conlleva. En cuanto me llegó la oportunidad no me lo pensé. Estoy al lado de mi casa y la afición es una pasada. Nos anima muchísimo, pero también es bastante exigente".

Sobre el potencial del plantel y el trabajo de Fajardo apunta que "hasta el momento, en los entrenamientos estoy viendo intensidad y mucho nivel. El entrenador es muy cañero. Nos hace trabajar a tope para pelear por estar lo más arriba posible”.

Ramón Verdú, director deportivo azulino, fue el encargado de presentarle y destacó que "esperamos mucho de él, tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Es joven, tiene potencial y un margen de mejora increíble, debe seguir creciendo para explotar. Le agradecemos muchísimo su predisposición".