José Juan: "Si el Xerez CD nos gana tendrá los dos pies en la fase de ascenso"

José Juan Romero afronta su segunda temporada al frente del Ceuta con el objetivo de estar en la fase de ascenso a Segunda B, una meta que los ceutíes buscan desde hace bastantes temporadas. El técnico sevillano espera un duelo "bonito" entre los dos únicos equipos invictos en el Subgrupo X-A de Tercera y afirma que el Xerez CD tendría "los dos pies" en la siguiente fase y casi como "primero de grupo" si es capaz de ganar en el Martínez Pirri.

-¿Cómo llevan esta temporada tan atípica a causa de la pandemia?

-Bastante complicada porque ya el comienzo fue difícil para nosotros, tenemos una plantilla corta porque esta temporada ha costado más traer futbolistas aquí por este motivo. Plantilla corta y con cualquier incidencia te quedas muy limitado, aunque contento por el rendimiento, estamos jugando bastante bien, haciendo las cosas bien y estamos ilusionados a pesar de todas las circunstancias.

-El Ceuta es segundo y se mantiene invicto.

-Si con este escenario hubiera tenido que pintar un panorama firmaría estar ahí bien situados sabiendo que por delante tenemos un equipazo y que por detrás tenemos otro. No está mal. Tenemos que pedir más porque así es el fútbol, pero estoy satisfecho.

-Los problemas se le acumulan en defensa.

-Llevamos varias jornadas con sólo un central en la plantilla y estamos buscando soluciones, cambiando cosas para poder adaptar a los jugadores. Ya sabemos que estamos cortos en esa posición y estamos esperando poder incorporar un central de mucha garantía que nos ayude a mejorar bastante y en esas estamos. Sabíamos desde octubre que como se nos resfriase uno estábamos limitadísimos y nos está ocurriendo. La verdad es que cuando uno tiene un problema en una zona parece que todos van hacia allí.

-En Las Cabezas se ponen por delante en el 93' y les empatan en el 94'. ¿Qué pasó?

-Cuando juegas con fuego y llegas al final mereciendo tantísimo y no terminas de matar e incluso haces el gol en el 93' al final te pueden pasar estas cosas. El dicho de si perdonas lo pagas casi siempre se cumple. Deberíamos de haber ganado, creo que hasta con un poco de superioridad en el resultado. Tuvimos el premio en el 93', pero un minuto después no te pueden hacer un gol así. Quizá es fruto de que cuando quieres competir al máximo necesitas unas piezas que ahora mismo no tenemos y en esos momentos es cuando uno más echa de menos. Se me quedó un mal cuerpo que aún me dura, pero esto es el fútbol y no queda otra que seguir, trabajar y hacer autocrítica para ser mejor este domingo.

-Y este domingo, para acabar la primera vuelta, el Xerez CD. ¿Qué rival espera?

-Espero un equipo que nada más su nombre ya te mete un respeto. Es un equipo muy muy fuerte, creo que con un nivel muy por encima de lo que es la categoría a nivel individual y me espero un equipazo, lo que es, que también está demostrando.

-No tiene nada que ver con el XCD al que golearon 5-0 la pasada campaña.

-Se parece sólo en el escudo porque ese club y ese escudo es muy grande, en historia y en todo y ahora sí representan a ese escudo. Cuidado, no hablo de los futbolistas del año pasado ni de los anteriores, que a mucha honra lo representaron, me refiero a lo que es ese Xerez que todos hemos admirado tanto tiempo y visto en Segunda y en Primera.

-¿Cómo ve a la plantilla de Poveda?

-Ya me dirás, quitas a Chuma y metes a Murci y así en todas las posiciones. Tienen futbolistas que marcan diferencias a balón parado, también en juego, luego individualidades, dos contra uno, fortaleza física. A nivel de jugadores, el Xerez CD ha hecho un equipo potentísimo para la categoría.

-Y está cumpliendo los pronósticos.

-Cuando ves el nivel de jugadores, fichajes, quiénes son. Al principio te sorprendía un poquito en verano por el nivel de club de los últimos años, pero cuando ves lo que se está firmando, la estructura, dónde entrena, dónde hacen la pretemporada, pues te das cuenta de que es un proyecto que va muy en serio y que no hay otra obsesión que la del ascenso.

-¿Y es un reto ganar al líder, que además no ha perdido ni en pretemporada?

-Los dos estamos invictos en liga, pero no miramos que pueda ser el primer partido que puedan perder al igual que puede ser el primer partido que nosotros perdamos. Los tres puntos son igual de importantes que los del Cabecense o el siguiente. Si encima eres capaz de sacarlo ante un rival de esta entidad y que va primero, quizá después sí sea un plus más, pero trabajamos para intentar ser mejores sin tener en cuenta otros aspectos.

-Lo que es indudable es que es el partido más atractivo.

-Cuando hay mucho talento en el terreno de juego como va a haber el domingo seguro que pasan cosas que agraden al aficionado. A priori, juegan dos equipos que proponen ganar, cada uno a su manera. Yo creo que sí, que va a ser un partido bonito y creo que los pequeños detalles van a marcar, el primero que se equivoque será el que lo pagará. Hay que ser muy bueno en el aspecto colectivo, grupal, pero cuidado a los errores y aciertos individuales.

-¿Si gana Xerez tiene un pie en la siguiente fase?

-Un pie no. En el fútbol no hay que tener miedo a hablar realidades. Un pie no, tendría los dos. De hecho, creo que un pie lo tiene ya y... un pie y medio, y si suma los tres el domingo, tendría los dos pies en la fase de ascenso y muy cerca el ser campeón de grupo.

-¿Se podría decir que el Ceuta, si gana, también tendría al menos un pie? Se situarían a un punto.

-Bueno, sí. Si sacamos los tres puntos sería un golpe moral, aunque de momento tenemos cuatro puntos menos que ellos. Viendo la dinámica y las perspectivas, creo que si nosotros sumamos los tres puntos el domingo difícilmente se nos escaparía el 'play-off' de ascenso.

-Para terminar, ¿cómo está viendo la categoría? Del tercero al último hay cuatro puntos de distancia.

-Es complicado porque muchas veces hablamos de finales para los equipos de la parte de arriba, pero es que para los de abajo también. Además, los de abajo notarán menos el nivel de plantilla porque es una competición corta y hay más igualdad en ese aspecto. Y en este grupo hay un condicionante y es que la gran mayoría son equipos con mucho pedigrí en la categoría y que tienen el oficio de cada año aguantar en la categoría y no es fácil. Jugar fuera es muy complicado, en casa te lo ponen también muy jodido. Hay mucha igualdad, pero tampoco creo que sea ahora significativo porque por ejemplo del otro Xerez espero muchísimo del rendimiento que pude dar y que va a dar seguro. Entonces, queda mucho que cortar en el resto. El primer puesto sí es verdad que si el Xerez CD gana el domingo, el resto pelearíamos por las otras dos plazas. Es la realidad.