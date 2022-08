Joselillo, lesionado, con un plan de recuperación y sin fecha para reaparecer

No está siendo una buena pretemporada para Joselillo. El extremo malagueño, primera renovación en el Xerez CD y uno de los puntales del equipo la pasada temporada, se ha perdido los tres últimos partidos del equipo contra el Arcos, Marbella y Racing Club Portuense por una inoportuna lesión muscular que le ha llegado en plena fase de preparación para la exigente temporada que se le presenta al Deportivo.

El atacante antequerano sólo pudo jugar la primera mitad del primer partido de preparación contra el Jerez Industrial, donde además recibió una fuerte entrada de un futbolista rival.

A partir de ahí, el centrocampista ha trabajado al margen del grupo iniciando un proceso de recuperación que también le va a impedir estar este sábado en el choque que los xerecistas afrontan contra la Balompédica Lebrijana en la localidad sevillana.

Y tampoco es segura su presencia en el encuentro del sábado de la semana que viene en Chapín contra el Real Jaén, por lo que el malagueño se va a perder buena parte de la pretemporada.

En El Puerto, el atacante xerecista saltó al terreno de juego antes del partido para hacer trabajo específico y tras el encuentro Paco Peña, técnico azulino, reconocía que el jugador está ansioso por reaparecer. "Está con muchas ganas, pero hay que pararlo. Es preferible que esté una semana o semana y media más a que dentro de tres días tenga que parar un mes y medio".

Peña añadía que "no sé si estará para el partido contra el Jaén. Si no entrena en toda la semana, con tres o cuatro días (de entrenamiento) meterlo contra el Jaén es un problema. No vamos a correr riesgos y vamos a seguir un plan para que llegue bien al inicio de Liga, que cuando llegue que no vuelva a recaer".