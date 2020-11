José Gómez Luque 'Joselito', lateral izquierdo del Xerez CD, se ha convertido en este inicio de temporada en uno de los fijos para Joaquín Poveda. Ha sido titular en los cuatro encuentros que se llevan disputados y está rindiendo a un buen nivel. Será su primer derbi y como jerezano lo vive "intensamente", y además la primera vez que juegue en Chapín.

Joselito, que se formó en la cantera del Guadalcacín y debutó con la primera plantilla en Tercera cuando aún era juvenil en la campaña 15/16 de la mano Ismael Pérez, tiene sólo 22 años pero cuenta ya una amplia experiencia en la categoría tras pasar por el Arcos, el Salerm Puente y Gerena después de dejar atrás una grave lesión -fue intervenido de una hernia de disco- que le hace disfrutar ahora al máximo del fútbol.

Recuerda que "lo pasé muy mal con la lesión porque me comentaron que si no me operaba no iba a poder jugar más al fútbol. Después de casi un año parado regresé con ganas y fuerzas y esta temporada la verdad es que me siento muy bien y ya tengo esa pesadilla olvidada".

–¿Cómo afronta esta semana previa al derbi?

–Tengo muchas ganas y mucha ilusión. Cuando estaba en el Salerm Puente Genil jugamos aquí pero yo estaba ya con lo de la espalda y no pude, así que cuento las horas. Estoy un poco tocado con los isquios pero espero que no sea nada, no me gustaría perderme este partido.

–¿Qué espera del partido del domingo?

–Es muy importante para todos y también para nuestra afición, así que tenemos que hacerlo lo mejor posible. Sería importante ganar para dar un paso al frente en la clasificación porque es un equipo que va a estar arriba también. Como jerezano, me motiva jugar en Chapín, el mejor estadio de mi ciudad.

–¿Hay favorito?

–En un derbi no hay favorito claro nunca. Los dos equipos estamos bien trabajados y llegamos bien al partido, con buenas sensaciones. Creo que se va a decidir por pequeños detalles, se lo va a llevar el que tenga menos fallos. Lo que sí tenemos claro es que hay que darlo todo porque de lo contrario lo tendremos complicado.

–¿Qué aspecto le preocupa más del Xerez DFC?

–Tengo buenos amigos en la plantilla, he compartido vestuario en el Arcos con Antonio Sánchez y Oca, y hay muchos jugadores a los que conozco. Es un equipo defensivamente muy bien trabajado y cuentan con unos jugadores excelentes, son todos muy buenos y de calidad. Lo mires por dónde lo mires, el partido va a ser muy duro y complicado, nos lo pondrán muy complicado.

–¿Un derbi sin público es menos derbi?

–Va a ser muy raro, como extraño fue el encuentro que jugamos en La Juventud ante Los Barrios. Se nota mucho, estamos acostumbrados a estar siempre arropados por nuestra afición, que aprieta muchísimo y es la mejor de Tercera. Se hace complicado. Mi familia y la familia de mi novia, que es muy xerecista de toda la vida, tienen muchas ganas de que llegue el encuentro y casi están más nerviosos que yo.

–¿Qué opinión tiene sobre la nueva Tercera?

–Esta categoría es muy complicada pero esta temporada lo es mucho más. Al ser una Liga tan corta es que no puedes fallar, tienes que afrontar cada partido como si fuese una final porque luego arrastras los puntos. Aquí, cualquier equipo te puede ganar. Ahí tenemos nosotros el ejemplo del Antoniano, que es su casa nos lo puso difícil y casi nos pinta la cara.