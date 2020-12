El lateral izquierdo del Xerez CD José Gómez Duque 'Joselito' no se fía de la mala racha del Arcos, que llegará a Chapín este domingo con tres derrotas consecutivas en el debe, pero apunta que si los azulinos salen "con la misma intensidad" que en Lebrija, "tendremos mucho ganado" ante un rival que "no nos pondrá las cosas fáciles".

"En Tercera División, cualquier equipo te puede ganar, todos los rivales tienen sus armas y son intensos y nosotros tampoco hemos ganado ningún partido con holgura, vamos a sufrir", explica el lateral. De este modo, espera un Arcos que "sabemos que no está en una buena racha, pero tampoco es el mismo equipo al que nos enfrentamos en pretemporada". En efecto, los xerecistas vencieron en el Antonio Gallardo en el último amistoso antes de iniciar la liga, goleando al Arcos por tres goles a uno con doblete de Lolo Garrido.

Joselito, que fue jugador del Arcos en la temporada 17/18 con Rafael Escobar de entrenador, guarda buenos recuerdos de su paso por la localidad arcense: "Para mí, fue uno de mis mejores años, pegué un salto en mi carrera en un proyecto en el aspirábamos a todo, no pudo ser pero me llevé muchos amigos. Teníamos un equipazo, pero no salieron las cosas", recuerda.

"En su situación, el Arcos va a venir a darlo todo y además todos quieren ganar al líder"

Ahora, el Arcos tiene como objetivo la permanencia y juega contra el líder, pero el lateral advierte: "Esta semana jugó contra el Ceuta y con el gran equipo que tiene les costó trabajo ganar allí. Nos va a costar trabajo, es un equipo correoso con chavales jóvenes". Y que lleve tres derrotas seguidas cree que es un arma de doble filo porque "si hubieran venido ganando podrían venir algo más relajados, pero con tres derrotas seguidas van a venir a darlo todo y además cualquier equipo de la categoría quiere ganarle al líder".

Tras el partido contra el Arcos, el Xerez CD afrontará la última jornada de la primera vuelta en el Martínez Pirri contra el Ceuta y Joselito apunta que el objetivo es acabar la primera vuelta primeros, ojalá sea sumando estos seis puntos que quedan".

En el plano personal está contento, ha sido titular en todos los partidos y es un fijo para Poveda: "Tengo confianza, el míster está contando conmigo y yo estoy intentando dar lo máximo de mí, espero que estén contentos conmigo y pueda estar aquí mucho tiempo más", explica. Quizá se estén echando de menos sus cabalgadas por la banda, tal y como hacía en pretemporada, pero el lateral argumenta que "en Tercera hay campos que te exigen defender un poco más, como el otro día contra la Lebrijana o el primer partido con el Cabecense, hay equipos que se encierran y es más difícil. A mí me encantaría subir más, pero muchas veces nos tenemos que amoldar al rival y al campo donde se juegue".

"Yo también pongo un sobresaliente al equipo, podemos dar mucho más, pero no hemos perdido aún"

Y por tercera vez esta temporada, el XCD jugará en Chapín, donde ya ganó al Xerez DFC y al Rota. Que no haya dos sin tres es lo que quiere Joselito: "Chapín es el mejor estadio de la ciudad y el equipo se siente mejor cuando juega en campos grandes porque puede desarrollar mejor su juego y a los rivales se les puede hacer más daño". La pena es que la afición no está pudiendo disfrutar del Xerez CD este año que, por fin, marchan las cosas bien en lo deportivo: "El otro día lo hablaba con un compañero, que si estuviese la cosa bien cómo estaría Chapín de lleno y con ambiente. Es una lástima".

Para terminar, Joselito está de acuerdo con el director deportivo, Juan Díaz, que ponía un sobresaliente al equipo hasta el momento: "Sabemos que podemos dar mucho más de lo que estamos haciendo, pero sí le pondría un sobresaliente porque no hemos perdido ningún partido, ni siquiera en pretemporada y eso es complicadísimo y muy pocos equipos o ninguno lo ha hecho hasta ahora". Eso sí, hay que estar preparado para el día que llegue una derrota: "Esperemos que sea muy tarde, pero está claro que en fútbol se gana y se pierde y seguramente algún día perdamos un partido, si es así que sea lo más tarde posible".