Joseliyo: “Perdón a toda nuestra gente del Xerez CD por no lograr el objetivo”

Joseliyo, extremo del Xerez CD, ha sido uno de los jugadores azulinos que más protagonismo ha tenido durante la temporada tanto en lo bueno como en lo malo. Ha alternado grandes tardes con otras no tan buenas y la afición terminó enfadada con él tanto por su forma de celebrar los tres goles al Atlético Espeleño como por su rendimiento.

El azulino ha sido convocado en 25 encuentros, fue titular en 19 de ellos, ha acumulado 1.620 minutos y anotado siete dianas, una menos que los pichichis Álvaro Rey y Cascajo. Cuatro dianas las consiguió en la primera vuelta y las otras tres, ya las mencionadas para cerrar la liga en Chapín ante el conjunto de Juan Carlos Quero.

El jugador ha salido al paso de los comentarios y ha querido dejar claro en sus redes sociales que sus gestos del pasado domingo nunca fueron dirigidos a la hinchada xerecista. "Esto va para mis locos y toda la afición xerecista. Mis celebraciones no iban dedicadas a nadie de la grada. Jamás, pero jamás tendría un mal gesto con ustedes. Si os molestó la forma de celebrar lo goles, me disculpo. De todos modos, lo repito, no eran para ningún aficionado. Os quiero y siempre estaré con ustedes".

También ha realizado balance de una temporada irregular, en la que el equipo nunca estuvo cerca del objetico inicial, que no era otro que pelear por el play-off de ascenso.El antequerano ha escrito: "Fin a una temporada complicada, extraña en todos los sentidos. Quiero pedir disculpas a toda nuestra gente tanto a nivel personal como colectivo por no llegar a lo mínimo que nos habíamos planteado, que era el play-off. De todo se aprende y se mejora".

Además, recuerda que "las campañas malas son las que más enseñan y ustedes me enseñaron que el amor a unos colores y a un escudo no se negocia. Sois enormes. Gracias por todo el apoyo que me brindastéis siempre sin importar la situación. Sois el motor de nuestro Xerez CD sin duda y lo mas importante. Por culpa de ustedes me siento un xerecista más".

Por último, subraya que "gracias también por hacerme despertar el amor a un club que tenía apagado. No hay mal que por bien no venga, la próxima temporada seguro que será la del Xerez CD. Un malagueño jerezano".