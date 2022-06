Josemi López: "El objetivo del Xerez CD es el premio del ascenso para la afición y la ciudad"

Josemi López ya ejerce como secretario técnico del Xerez CD. El club ha presentado este martes al nuevo integrante de la comisión deportiva en el restaurante Bambú y el granadino se ha mostrado ilusionado y ambicioso. Asegura que llega a sumar y que el objetivo del equipo para el próximo curso no es otro que "dar el premio del ascenso a la afición y la ciudad, el Deportivo es un histórico".

Juan Luis Gil, presidente azulino, fue el encargado de presentarte y destacó de él que se trata "de un técnico con experiencia en el mundo del fútbol, al que conocimos la pasada temporada a través de Daviti, ya que era su representante. En su día, comentamos que queríamos apostar por gente de la casa para el proyecto y muchos aficionados se preguntarán ahora por qué hemos dado este paso. Nos hemos decantado por él por su ilusión y sus ganas y trabajará en la comisión junto a Paco Peña, Juan Pedro, Manolo Fernández y Miguel. Estamos seguros que aportará mucho a esta parcela y a otras del club, ya que conoce la categoría y también tiene muchos contactos".

Por su parte, López admitió que "todo surgió rápido. Daviti me habló del proyecto, me comentó que había un gran grupo humano y no me lo pensé demasiado. El Xerez CD es un club histórico y llego para colaborar no sólo en la parcela deportiva, también en otras".

"Ya he hablado con Paco Peña, es un gran entrenador y nadie va a imponer a ningún futbolista"

Acaba de aterrizar, pero ya ha tenido tiempo de "conocer a Paco Peña. Es un gran entrenador, por algo está en un gran equipo como este, y el lunes estuvimos hablando más de dos horas. Su opinión va a ser la primera y la más importante a la hora de hacer los fichajes. Soy entrenador y los técnicos tenemos que trabajar con nuestra familia y su familia la configuran los jugadores que a él le agraden y que puedan venir dentro de los parámetros económicos en los que nos movemos. Eso es prioridad absoluta. Ojalá hubiese veinte jugadores en el primer equipo y en el filial que Paco pudiese utilizar. Aquí, no vamos a imponer a ningún futbolista, él va a decidir y si se impone alguno es porque mejore lo que hay y porque al club le pueda interesar por diferentes motivos, económicos, sociales o de colaboración".

Bajo su punto de vista, la parcela deportiva "está bien organizada y profesionalizada. Como he comentado antes, mi cometido es sumar y trabajar dentro y fuera de la ciudad para fomentar el crecimiento del club a todos los niveles. El camino se demuestra andando. Queremos apostar por futbolistas del entorno, aquí creo que no hace falta meter gente de fuera cuando por historia hay gente de mucho talento en la zona. Primero, queremos jugadores de Jerez, luego si no se puede de la provincia y, ya por último de fuera, pero siempre y cuando mejore lo que hay. Queremos futbolistas que quieran venir. La marca Xerez hay que venderla bien".

Y dentro de ese mercado, están buscando "gente de bloque alto. Pienso lo mismo que nuestro entrenador, que sin gol no se hace nada. Estamos enfoncados en encontrar a ese jugador o a ese par de jugadores que desde la grada se vea que pueden marcar diferencias y lograr ese gol que nos lleve a la victoria".

"El presupuesto es ajustado, el jugador que venga tiene que ser porque quiere estar aquí"

El presupuesto va a ser ajustado y eso "dificulta los fichajes. Al final, el jugador que venga tiene que querer estar aquí. Equipos de fútbol hay muchos y hasta en Primera y Segunda los hay que no tienen marca, el Xerez sí la tiene y hay que explotarlo. El Xerez CD ha sido siempre el primer equipo de la ciudad y hay que ver a Chapín otra vez como siempre. Toca remar en la misma dirección".

Los objetivos los tiene claros y no duda al afirmar que "por historia, el Xerez CD es uno de los gallitos del grupo y el reto no será otro que dar un premio a nuestra afición y a la ciudad, el objetivo es el ascenso. De todos modos, sabemos que va a ser complicado y que nos va a costar muchísimo porque en el fútbol manda la pelota por mucho que trabajemos antes y durante la temporada. Dependemos de que quiera o no quiera entrar. Vamos a intentar empujarla entre todos".