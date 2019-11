Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota en el José Juan Romero ante el Gerena.

-Un partido con mala suerte y derrota con gol en propia puerta...

-Ha sido una primera parte mala, muy apática, donde no hemos dejado espacios y hemos defendido bien pero no hemos estado finos con la pelota. Incluso así hemos tenido la ocasión de haber marcado el 0-1 en la jugada de Borja. Creo que esa jugada hubiese cambiado todo el partido pero bueno, cuando no se meten las ocasiones al final lo acabas pagando y puede pasar lo que ha pasado en la jugada de ellos del saque de banda, que nos la metemos nosotros en propia puerta. En la segunda parte hemos salido más enchufados, más precisos con la pelota y hemos intentado salir a la contra y hacerles daño. Incluso la hemos tenido, antes del gol de ellos, en la jugada de Brian. Hubiese podido significar el 0-1 en el minuto 81 y podía haber cambiado el partido totalmente. Y una jugada desgraciada te cuesta el partido. Esto es así, la semana pasada ganamos en el 94 y hoy nos la metemos nosotros.

-Ha sido un partido de pocas ocasiones pero las más claras han sido del Deportivo...

-Exacto. Las dos ocasiones claras que ha habido en el partido han sido nuestras porque ellos al final han tenido mucha posesión pero sin encontrar profundidad ni verticalidad. Hemos tapado bien los espacios, hemos defendido bien y una jugada desgraciada te cuesta el partido. Es una pena pero hay que seguir.

-En lo positivo hay que destacar el debut del canterano Soto...

-Sí, además, los minutos que ha estado lo ha hecho muy bien y se ha visto que compite y que tiene cosas para ofrecer al equipo. Ya viene trabajando con nosotros desde hace tres semanas y está para entrar, y hemos decidido que participe.

-¿Qué le ha parecido el Gerena?

-Es un equipo que trata muy bien la pelota. Nosotros sabíamos perfectamente que es un equipo que no iba a encontrar los espacios porque entre otras cosas el Xerez ha estado muy bien plantado en el campo defensivamente y hemos tenido nuestras opciones, lo que pasa es que no las hemos aprovechado.

-El próximo partido es contra el Puente Genil, un rival de lo más peligroso...

-Son todos difíciles al final, son todos complicados. El partido es en casa, ante nuestra afición, que espero que nos arrope una vez más y que podamos sacar los tres puntos ante el Puente Genil. Hemos tenido que quitar los sábados de trabajo y vamos a intentar buscar un campo donde tengamos un horario mejor, que no sea a las ocho de la mañana, porque sobre todo para la gente de fuera se le hace muy temprano, y vamos a buscar opciones para entrenar porque creo que es fundamental entrenar los sábados.