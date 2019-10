Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, asegura que el derbi del domingo ante el Xerez DFC será "complicado", destaca el potencial ofensivo y la calidad del rival y le considera "favorito por plantilla y presupuesto, aunque en un partido de este tipo siempre es diferente por todo".

-¿Qué espera del derbi del domingo?

-El encuentro tiene unas connotaciones especiales aquí en Jerez. Sabemos la importancia que tiene el partido pero es uno más. Volvemos a jugar en casa y lo tenemos que ganar sí o sí, el rival es lo de menos, eso es para el ambiente y de cara a la afición. Los futbolistas tienen que estar concentrados y pensar que es un choque difícil, ante un rival hecho para estar arriba y ascender.

-¿Qué tiene que hacer su equipo para lograr un resultado positivo frente a un rival tan potente?

-Vamos a a intentar ponerle las cosas complicadas, estamos en fase de crecimiento y la victoria en Coria nos ha dado confianza, con los cambios que hemos hecho los jugadores están más seguros. Espero nuestra mejor versión.

-¿Considera favorito al Xerez DFC?

-Favoritos son ellos por todo, por plantilla, por presupuesto... Entran en todas las quinielas pero los derbis son todos diferentes, no importa la clasificación ni nada. Lo que sí tenemos que tener presente es que jugamos en casa y que tenemos que volver a ganar. No lo hicimos ante el Ciudad de Lucena, que es el líder, y le competimos muy bien y le plantamos cara al Betis, que también es de los mejores de la categoría. Estamos en condiciones de competir ante cualquiera y, como he comentado antes, mucho mas jugando en casa. Habrá un buen ambiente y tiene que significar un plus de motivación.

Respeto "A la afición le pido que se anime, que venga al campo y que haya deportividad, intentaremos brindarle el triunfo"

-El Xerez DFC llega a La Granja tras sumar un punto de seis, ¿cómo lo valora?

-Me preocupa mi equipo. No me interesa cómo llegan ellos a nivel emocional, vienen de dos resultados negativos para sus intereses y todo suma pero están arriba. Nosotros llegamos después de ganar y debemos intentar hacer un buen partido y volver a ganar, que es lo importante.

-¿Qué opinión tiene sobre el Xerez DFC?

-Sin lugar a dudas, es uno de los mejores equipos de la categoría. Respetamos a todos los rivales y al Xerez DFC también, está llamado a estar arriba. Habrá que tener un plus de motivación y estar al 120% para hacerles daño. Les conocemos y es un bloque que trata muy bien la pelota, que basa mucho su juego en el plano individual por la calidad, desborde y gol que tienen sus futbolistas. Hay que recordar que es uno de los equipos que más goles marca y que encaja pocos. Tendremos que hacer un partido parecido al de Coria para puntuar, hay que saber leer los tiempos del partido y meterle intensidad y actitud.

-¿Qué mensaje le lanza a la afición?

-Espero que venga al campo a ver a su equipo ganar, que se anime después del triunfo en Coria y que disfrute de un buen partido. Deportividad y respeto ante todo. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible para dedicarles el triunfo y se marchen contentos.