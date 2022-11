Juan Carlos Gómez: "Tenemos que pensar que enfrente estará el Real Madrid"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, ha adelantado a este jueves la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputa este sábado frente al CD Rota en Chapín. El entrenador cordobés no se fía de un rival que sólo ha sumado 1 punto en sus cuatro salidas y ha asegurado que "tenemos que pensar que quien nos visita es el Real Madrid, si pensamos que va a ser fácil nos equivocamos".

-Vuelve la competición después de un parón. ¿Cómo lo han aprovechado?

-No se ha hecho tan largo porque disputamos un partido amistoso contra el San Fernando el pasado viernes y nos ha venido bien de cara a la preparación del partido, la semana de trabajo ha sido muy buena y deseando que llegue ya el sábado. Los jugadores tienen ya cogido el tema táctico, pero hay que seguir automatizando y seguir trabajando para que el equipo llegue... no a la perfección porque es complicado, pero sí a lo que queremos, que tengan las cosas en la cabeza y las cosas claras cuando están dentro de un campo.

-Defensivamente, tres jornadas seguidas con la portería a cero, aunque no ser vio puerta en Ceuta.

-Siempre es importante dejar la portería a cero porque te da opciones a ganar un partido; pero a nivel ofensivo también, en dos partidos 4 goles a favor y 0 en contra desde que llegué y es importante, estoy contento y el equipo tiene que seguir haciendo goles. Es verdad que en Ceuta faltaron ocasiones, aunque tuvimos alguna clara, pero nos faltó quizá eso, porque a nivel defensivo el equipo estuvo muy bien. En Chapín contra el Ayamonte el equipo ofensivamente hizo las cosas muy bien y quería verlo en un campo comprometido y contra un equipo importante que está arriba como es el Ceuta B y el equipo rindió a un gran nivel defensivo.

-El Rota sólo ha sumado 1 punto en 4 salidas.

-Tenemos que pensar siempre que enfrente está el mejor equipo. Tenemos que salir enchufados y motivados como lo hicimos contra el Ayamonte en casa. Nosotros en Chapín tenemos que ser muy fuertes, con nuestra afición, campo grande, hierba natural y tenemos que dar un paso al frente. Lo que pensamos es que va a haber un equipo rocoso, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Hay que tener tranquilidad, paciencia y meter un buen ritmo de partido y ganar como sea.

-También está el componente motivacional en un rival con varios jerezanos en sus filas.

-Jugar en Chapín siempre motiva a los equipos contrarios. Si aparte metemos que hay varios jugadores de Jerez en el rival pues querrán hacer el partido de su vida, dar una buena imagen, es una motivación extra, pero tenemos que pensar en nosotros.

-¿Cómo hay que jugar a un equipo de estas características?

-Hay que imponer un ritmo muy alto. Si ellos no encajan pronto pues seguramente se irán sintiendo más cómodos durante el partido. Por eso es muy importante hacer un gol rápido para que ellos se desarbolen un poco y tengamos más opciones.

-El año pasado, los dos partidos sin goles.

-Esto es un partido nuevo, un año diferente. Me interesa más como llega mi equipo que como lleguen ellos, que se dice que tienen con bastantes bajas, pero es un equipo de 22 futbolistas, como todos, y pondrán al mejor once disponible. Tenemos que pensar que nos vamos a encontrar un equipo rocoso, que nos lo va a poner complicado y hay que estar enchufados para ganar el partido. Nosotros llegamos muy bien y si el equipo está como tiene que estar creo que no habrá problemas para sacar los tres puntos. Es verdad que enfrente habrá un equipo que nos lo pondrá complicado y que intentará ganar el partido, que intentará defender bien y parar el ritmo de partido nuestro. Tenemos que pensar en todo eso, pensar que enfrente va a estar el Real Madrid, punto, si pensamos que va a ser fácil... ningún equipo lo es.

-El club ha repartido entradas en colegios y todo apunta a que Chapín lucirá una buena entrada.

-Este sábado se abre Fondo Sur, es una buena noticia y un plus para nosotros porque vendrá más gente. Nosotros tenemos que darle a la gente algo para que vuelva al fútbol y está en nuestra mano. ¿Cómo? Haciendo partidos como el del Ayamonte, ilusionando, que se vea un buen fútbol y que vea resultados y eso está en nuestra mano. Estoy seguro de que la gente en Jerez quiere que el equipo vuelva a donde debe estar y nosotros somos los únicos que lo podemos dar.