Juan Díaz, director deportivo del Xerez CD que la pasada temporada estuvo vinculado al Xerez DFC a través de su empresa Prefortia, también está recibiendo críticas y descalificaciones desde diferentes sectores y quiso defenderse y explicar los motivos por los que ha vuelto al Deportivo: "Todo esto no me afecta ni personal ni profesionalmente. El pasado año fui uno de los empresarios que apostó mucho por patrocinar al otro equipo de la ciudad, me costó mucho trabajo convencer a la junta de accionista de la empresa de la que soy accionista para ello y no se me ha agradecido como debía".

Igualmente, matizó que "aquí soy una persona física que vengo a aportar lo que pueda y no soy más que nadie, las decisiones se toman de forma conjunta. Somos un equipo unido y puede volver todo el que quiera porque está gestionado por gente de Jerez. Esto se ha mantenido vivo gracias a la ayuda de todos esos que han estado ahí en los momentos complicados".

El empresario confesó que "he decidido volver, como lo han hecho muchos otros aficionados, por nostalgia y porque me tira el club y me he planteado el reto personal de que el club vuelva a ser lo que era pero con el apoyo de todos. Aquí no mando más que nadie, llevo el área deportiva y el de marketing y publicidad. No soy director deportivo, sólo hemos intentando hacer la mejor plantilla posible de forma consensuada".

"Romper el mercado es no pagar lo que se ofrece, hay clubes que pagan más que nosotros"

Al Xerez CD, desde su llegada, se le ha acusado de romper el mercado de Tercera, al pagar a jugadores cantidades muy altas. El empresario lo desmiente: "La mayoría de los jugadores que están viniendo aquí lo están haciendo por cantidades inferiores a las que tenían el año pasado en sus respectivos equipos. Aquí no se está rompiendo el mercado. Este club tiene un atractivo por su historia y si llamas a un jugador y le dices que eres el Xerez CD y que tienes un buen proyecto, pues quiere venir. De todos modos, esto es mercado libre y cada uno ofrece lo que estima conveniente. Romper el mercado sería ofrecer cantidades astronómicas y no pagarlas. Nuestro presupuesto será el séptimo o el octavo, hay clubes con más medios".

En ese sentido, finalizó: "Se va diciendo por ahí que vengo a aportar dinero y el tema de los inversores que llegan a los clubes son una lacra porque llega un momento en el que se aburren se van y dejan fichajes que las entidades no pueden asumir y dejan deudas millonarias. Yo no entiendo el fútbol de esa manera, vengo a forma una estructura y departamentar el club para que el día de mañana se pueda autogestionar y genere ingresos propios".