Juan Díaz, vicepresidente deportivo del Xerez CD, vive su primer derbi al frente del Deportivo tras haber colaborado con el Xerez DFC y se muestra tan optimista como nervioso. Confía plenamente en el potencial de su equipo, asegura que los jugadores y los técnicos le transmiten confianza y se muestra "orgulloso de haber dado el paso que ha dado. El Xerez CD es mi vida", confiesa.

–¿Cómo lleva estos días previos al derbi?

–Estoy nerviosísimo, no me lo quito de la cabeza, me he imagino ya mil partidos en uno. Hablo con mucha gente y todos me dicen que podemos ganar esta temporada pero no es fácil. Los técnicos y los jugadores están muy mentalizados y vamos con ganas. Ya son muchos derbis y alguna vez tiene que caer uno de nuestro lado.

–¿Le transmite confianza la plantilla?

–Esta temporada creo que tenemos un plantel para poder competir a su mismo nivel, aunque luego en un partido pueden pasar muchas cosas que lo marcan y que lo pueden decantar de un lado o de otro. Se va a jugar sin público y en ese aspecto será descafeinado. Puede pasar de todo pero tenemos opciones reales. Tenemos jugadores rápidos a los que les viene bien un campo como Chapín.

–¿Qué aspectos pueden desequilibrar el partido?

–Los dos equipos tenemos buenos jugadores y, sinceramente, creo que ahora mismo este partido es el mejor que se puede ver. Es complicado que sobre un campo coincidan tantos jugadores de ese nivel en esta categoría. Va a haber rivalidad, va a ser un partido duro. Cualquier detalle lo puede decantar. Creo que será bonito de ver.

"Defensivamente son muy buenos y explotarán esa faceta pero tenemos opciones reales de ganar"

–¿Cómo se espera a los dos equipos?

–Les he visto jugar, conozco a sus futbolistas y al entrenador, y menos fácil todo. Nosotros estamos con ganas y creo que preparados para plantarles cara. Juegan en casa y tendrán que manejar sus armas, aunque no me los imagino saliendo a lo loco. Defensivamente son muy buenos y explotarán esa faceta. Sería fundamental ponernos por delante por el tipo de futbolistas que tenemos y también tendremos que estar seguros en defensa. Si logramos eso, tendremos opciones reales de sumar los tres puntos por primera vez.

–¿Chapín sin público es menos Chapín?

–Es una pena porque es uno de esos partidos que todos los aficionados quieren ver. Nuestra afición tiene muchas ganas, está volcada y hubiese sido bonito. La pasada temporada fue un espectáculo. Esta situación en Tercera no se puede mantener durante mucho tiempo porque todos los clubes vivimos de los ingresos que se pueden generar en cada encuentro, taquillas, bar, sorteos...

–¿Cómo valora el inicio de temporada que está haciendo el Deportivo?

–Estamos muy satisfechos. Llevamos cuatro partidos y, la verdad, tres han sido muy buenos. En Lebrija ante el Antoniano no estuvimos finos pero bueno, es un campo muy complicado y allí van a ganar pocos equipos y en casa ante el Conil merecimos mal. Fran hizo el partido del año. Estamos contentos con este inicio de Liga. A ver qué pasa el domingo porque esta temporada en la primera fase hay dieciocho jornadas y no tenemos margen de error, no da tiempo a coger una mala racha. Sería importante hacer las cosas bien y pelear por el ascenso.

–Con toda la que le está cayendo, ¿se arrepiente de haber dado el paso de embarcarse en este proyecto?

–Todo lo contrario, cómo me voy a arrepentir de estar aquí, me arrepiento de haberme echado al lado. Terminé muy quemado con antiguos dirigentes y valoro mucho más a esos guerreros que se quedaron aquí para que este club no muriera. El Xerez CD es mi vida. Estar aquí para ayudar a este club a salir a flote está por encima de un sueño, no hay nada más grande.