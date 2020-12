Juan Luis Gil 'Titín', presidente del Xerez CD, derrocha optimismo, no oculta su satisfacción por la marcha del equipo, sueña con estabilizar al club y, para ello, asegura que antes del final de la actual temporada convocarán una junta general de accionistas para que la sociedad vuelva a tener un consejo de administración activo.

No descarta el ascenso, considera que la llegada de Juan Díaz al club lo ha cambiado todo, confirma que los jugadores están al día y espera que la afición responda con la campaña de socios para la segunda vuelta que acaban de lanzar.

–¿Qué balance hace de la primera vuelta del equipo?

–Después de tantos años sufriendo, ha sido espectacular. Hemos terminado invictos y en los partidos importantes el equipo ha jugado bien al fútbol, quizá le faltó una chispita ante los rivales que se encerraron atrás y en los campos pequeños. Aún así, ya he comentado antes que ha resultado espectacular.

–¿Qué espera de la segunda vuelta?

–Mínimo hacer lo mismo que en la primera. Sumando los mismos puntos podemos ser primeros. De todos modos, ahora hay que mirar también lo que hacen los equipos del otro subrupo. Debemos llegar con el mayor número de puntos posibles de diferencia sobre el tercero para afrontar con más garantías la otra fase de la competición. Soy de los que piensan que ascenso está en la segunda vuelta.

–¿Soñaba con algo así cuando el pasado curso su grupo de aficionados se hizo cargo de la gestión deportiva del club?

–Para nada. En aquellos momentos, todos eran problemas, no había dinero para los desplazamientos. Era todo una locura. Le pedí ayuda a José Luis Mateos, le dije que me tenía que echar un cable porque el club estaba en las últimas. Jugábamos con el Betis B, nos pusimos las pilas todos y con la ayuda de empresarios, los socios, algunos amigos y todos los estamentos del club terminamos la temporada dignamente y fuera del descenso, aunque se paró todo por la pandemia.

–¿Qué ha supuesto para el Xerez CD la llegada de Juan Díaz?

–Nosotros empezamos a confeccionar una plantilla modesta, teníamos claro que no podíamos vender humo, por lo que recurrimos a gente de la zona dispuesta a darlo todo por el club. Firmamos a futbolistas buenos pero de bajo coste. Era complicado que confiaran en nosotros por todo lo que había pasado en años anteriores, pero apostaron por nuestro proyecto. Cuando teníamos casi un 60% de la plantilla cerrada, contacté con Juan y no se lo pensó. Ese mismo día se sumó al carro para sacar al equipo adelante. Se puso al frente de la dirección deportiva y terminó de firmar a jugadores de mucha calidad. El resultado ha sido excelente, ahí está la clasificación.

–¿El ascenso es posible?

–Sí, por supuesto. Antes de que finalice la temporada habrá junta general de accionistas y habrá consejo de administración para, a partir de ahí, legalizar toda la situación. Hay muchas cosas que están cambiando. Es lo normal, pero en este club no lo era, y los jugadores, por ejemplo, están al día. Poco a a poco vamos saliendo adelante y es muy complicado sin público. Los patrocinadores se están volcando y los socios, también.

–¿Cómo se han planteado la nueva campaña de socios?

–Hay muchos aficionados que se han puesto en contacto con nosotros sin saber si se podía entrar o no en los campos y es digno de aplaudir no, lo siguiente. Por el tema del Covid, o eres socios o no puedes entrar. No podemos vender entradas y la gente quiere ver a su equipo, más que nada la hemos lanzado por todos ellos.