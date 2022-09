Juan Luna, principal duda en el Xerez CD para el estreno ante el Salerm Puente Genil

Juan Luna, central del Xerez CD, es la principal duda de Paco Peña para el encuentro del domingo (19:00) en Chapín frente al Salerm Puente Genil en su estreno liguero. El central azulino sigue con problemas tras el fuerte golpe que recibió en la tibia derecha en el último amistoso de pretemporada que disputó el Deportivo el pasado viernes en el Carlos Marchena ante el Cabecense (1-0).

El cordobés continúa con la zona bastante dolorida y la inflamación y el hematoma le llegan ahora al tobillo, lo que le dificulta ejercitarse con total normalidad. En la sesión de trabajo que ha llevado a cabo el equipo en La Granja ha realizado ejercicios con el grupo, pero no está al cien por cien.

"El derrame me llega al tobillo, aún tengo molestias y a ver cómo evoluciono, me han puesto un tratamiento y aún restan cuatro días para el partido, no me lo quiero perder por nada, espero llegar en las mejores condiciones posibles", subraya un resignado Luna.

El defensa, que ha regresado esta temporada al Deportivo, tiene "muchas ganas de que comience la liga, la pretemporada se nos ha hecho muy larga. El recibimiento ante el Recre fue espectacular y seguro que el domingo hay un buen ambiente en Chapín. Tenemos ganas de competir y de comprobar cómo responde el equipo, son muchas sensaciones. Yo soy de los que prefieren empezar en ante los nuestros y así va a ser".

De todos modos, el estreno no va a ser fácil. Bajo su punto de vista, el Salerm Puente Genil es "un equipo bastante intenso, con muy buen trato de balón, con gente de calidad y muy competitivo. Será un encuentro complicado, me atrevería a decir que es un partido de fase de ascenso. Además, es el primero de la liga y nosotros llegamos muy bien, pero sí que es verdad que no es lo mismo que cuando ya está más rodado y tienes más ritmo de competición. Es una incógnita, aunque el míster nos ha puesto ya algunos vídeos del rival. Aún así, debemos ir a lo nuestro ante cualquier rival. Nos ha tocado el Salerm Puente Genil y hay que pelear contra ellos. Tenemos nuestras armas y va a ser un partido bastante bonito. Intentaremos quedarnos con los tres puntos".

"Nuestro equipo es todoterreno, se adapta a los campos pequeños y hace buen fútbol en los grandes"

El central cordobés apuesta por una buena campaña y recuerda que "la temporada creo que va a ser más disputada que el curso pasado. No están ni Utrera ni Recre y existe muchísima igualdad. Hay equipos que se han reforzado bien, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera".

Del mismo modo, puntualiza: "Además de los favoritos que entran en todas las quinielas tengo la sensación de que va a haber algún equipo que va a dar la sorpresa. Aquí, a no ser que vayas demasiado sobrado y tengas un equipazo, nada es fácil porque ha campos difíciles y planteamientos que cuesta destrozar. Puedes tener un Ferrari, pero luego hay que saberlo conducir y sacarle el máximo rendimiento. Muchas veces, prima más el bloque que la calidad y lo digo por experiencia. Nuestro equipo creo que es un poco todoterreno y lo ha demostrado en pretemporada. Se sabe adaptar a campos pequeños, batallamos bien, y jugar al fútbol en escenarios grandes como Chapín. Sólo hemos perdido un par de partidos y creo que se están haciendo las cosas bien. Ni somos los mejores cuando ganamos, ni cuando perdemos los peores. Estamos en buena dinámica, veo al equipo con mucha ambición y ganas y eso es lo importante".