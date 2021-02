Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez CD, conoce mejor que nadie al club y a la plantilla que tiene el Deportivo esta temporada. Xerecista de los que ya apenas quedan, rompe una lanza en favor del equipo, cree a pies juntillas en el ascenso a Segunda B y asegura que le llena de orgullo comprobar "con la ilusión, la humildad y lsa ganas con la que ha regresado Esteban Vigo al club para llevarnos a una superior categoría. Es una leyenda del xerecismo y vamos a trabajar con él para que la siga agrandando".

Apoya al club con la decisión que tomó al prescindir de un Joaquín Poveda que no contaba con el respaldo ni de la plantilla, ni de los dirigentes ni de la afición, pero advierte también que "lo cortés no quita lo valiente y Joaquín aportó su granito de arena y también parte de todo esto es suyo, ahí están los resultados".

–¿Cómo ha sido la primera semana de trabajo junto a Esteban Vigo?

–Ha ido fenomenal. Estamos todos muy ilusionados con la llegada del nuevo entrenador. El club tomó esa decisión y vamos todos a muerte con él. Es una leyenda del xerecismo y vamos a trabajar con él para que la siga haciendo más grande. Está siendo todo un ejemplo y nos ha sorprendido la humildad, las ganas y la ilusión con la que ha llegado. Estamos convencidos de que vamos a retomar la senda de los buenos resultados con él.

–¿Cómo ha encajado la plantilla las dos derrotas consecutivas?

–Sabemos que esto es fútbol, que la categoría es muy complicada y que cualquier rival te puede ganar. Al equipo no se le puede reprochar que no ponga ganas, trabajo y esfuerzo en cada partido. Luego, los resultados no nos acompañaron. De todos modos, en el último partido, el equipo no rindió al nivel que estamos acostumbrados y perdimos. Fue una semana atípica y sabemos que a medio plazo, el Xerez CD va a rendir y va a volver a la senda de los buenos resultados y del buen juego. Lucharemos hasta el último partido para cumplir con el sueño que tenemos todos ahora mismo en mente, que es intentar ascender a Segunda B.

–¿Está el equipo preparado para encarar el tramo final de Liga con las máximas garantías?

–Quedan ahora cuatro partidos, pero quedan muchos más. Nos estamos marcando objetivos a corto plazo, filosofía Simeone. Ahora, estamos centrados en el partido a partido. La semana de trabajo ha sido excepcional en cuanto a intensidad y carga, vamos a descansar el fin de semana y a partir del lunes ya volveremos con las pilas cargadas para centrarnos en la primera final que tenemos, que es contra el Rota.

–¿Es positivo jugar en un escenario como el Navarro Flores?

–El campo es bueno pero del Rota y de su entrenador creo que no hace falta hablar, no lo vamos a descubrir. Sabemos como trabaja el equipo, ya en Chapín nos puso las cosas bastante complicadas y nos costó un mundo sacar el partido adelante. Allí será más de lo mismo, aunque sí que es cierto que en los campos pequeños hemos sufrido más, nos costó más rendir y competir. De todos modos, eso no quiere decir nada. Es una final más con sus connotaciones, unas más favorables que otras. Lo más importante es romper esta minicrisis de resultados después de las dos derrotas. Hay que frenar esa dinámica y arrancar para llegar al final de la competición en línea ascendente y para que los jugadores recuperen su confianza y su autoestima y puedan ofrecer todo lo que llevan dentro.

–Contra el Rota, por fin volverá el público a las gradas...

–Tenemos buenas relaciones con el Rota y, aunque sólo podrán acceder 400 espectadores y ellos querrán dar cabida a sus socios, algunas entradas nos cederán, será una buena inyección económica para ellos. Le va a dar colorido a las gradas. Nos estábamos habituando ya a los partidos sin público y era una pena por lo raro y frío. Volver a competir y sentir el aliento de tu gente nos dará un plus. Es especial sentirte apoyado y esperamos recuperar también las buenas sensaciones.

–Restan cuatro jornadas para el final, ¿qué espera?

–Ahora es cuando se va a ver realmente la personalidad de los equipos, es cuando se recogen los frutos del trabajo anterior realizado. En estos encuentros que restan los equipos deben demostrar, como he comentado, personalidad, carácter y que no les tiemble el pulso. Creo que ahí, nosotros tenemos jugadores con esa capacidad y si no sacamos los partidos adelante será por otros factores. Sabemos que primero hay que clasificarse para la fase de ascenso entre los tres mejores, que es lo primero que tenemos en mente, pero también hay que sumar el mayor número de puntos posibles para tener más opciones en la segunda fase.

–Todos los equipos que estamos ahí luchando tenemos opciones y a cualquiera le puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros, que teníamos un margen hasta de siete puntos y ahora se ha quedado en uno en dos partidos. Aquí nadie se puede relajar y ahora es cuando hay apretarse los machos bien fuerte.

–¿Cómo vivió el adiós de Joaquín Poveda y la forma en la que la plantilla le ha criticado?

–De mis vivencias con el antiguo entrenador, igual que con Juan Carlos Gómez el año pasado, como segundo técnico siempre intento aprender y quedarme con las conclusiones positivas, me quedan amigos. No fue un momento agradable cuando el club tomó la decisión de destituirle, pero evidentemente yo estoy aquí por el Xerez Club Deportivo. He estado en la etapa más dura y más complicada del club y ahora estamos disfrutando de resultados. Las personas que dirigen esto han tomado una decisión y lo que tengo que hacer es intentar entenderla y apoyar, como dije antes, tanto al club como al nuevo entrenador, que es el que nos va a llevar al ascenso. De todos modos, lo cortés no quieta lo valiente, ahí están los resultados. Joaquín aportó su granito de arena y también parte de todo esto es suyo. Por otro lado, con el tema de los jugadores no he hablado con ellos de esos temas.