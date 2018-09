Juan Pedro: "Nos jugamos algo más que tres puntos"

El Xerez CD afronta ante el Ceuta mañana en La Juventud uno de los encuentros más complicados de la temporada en una situación delicada tras encadenar dos jornadas sin ganar. Empató apelando a la épica ante el Conil en casa y perdió en Espiel por 2-1. Sin margen para un nuevo error, el Deportivo, bajo el punto de vista de un Juan Pedro cuestionado, ha preparado la cita "bastante bien. La semana de trabajo ha transcurrido dentro de la normalidad, aunque durante los primeros días el equipo estaba un poco bajo de ánimos. Luego, poco a poco, se ha ido recuperando y las sensaciones son bastante buenas. Los jugadores han entrenado bien, se están esforzando, manteniendo un buen nivel físico y técnico y la preparación es buena, óptima, para poder competir a un buen nivel".

El XCD encajó la primera derrota del curso el pasado fin de semana y el preparador azulino advierte que "de las derrotas se aprende más que de las victorias. Para nosotros fue un palo duro por las circunstancias en las que se dio, fue una lección más. La categoría está muy igualada y no es tópico, es una realidad, hay que salir desde el principio hasta el final concentrados y sin dar concesiones, con máxima atención porque cualquier rival te complica la vida. Luego, también influyen otras circunstancias, como los arbitrajes. No podemos conceder nada al rival si queremos ganar . El empate nos penaliza, hemos perdido puntos en los últimos minutos de los partidos y hay que comenzar a sumar de tres, aunque lo importante es no perder. Ir de tres en tres es lo único que nos queda si queremos ir escalando posiciones en la clasificación".

Con dos partidos importantes seguidos en La Juventud, Ceuta y Cádiz B, El Pirata sabe lo mucho que hay en juego: "Estos dos encuentros son para nosotros fundamentales, son contra dos buenos equipos pero no podemos ahora mismo decir que sean los dos mejores de la categoría, sería precipitarnos un poco, quedan muchos partidos, eso lo va a dictar el campeonato. Hay veces que no siempre el campeón es el mejor de la categoría, todos los de arriba son buenos y competitivos, todos son duros y hacen buen juego pero queda mucho. De todos modos, está claro que el Ceuta tiene una de las mejores plantillas de la categoría, es un equipo muy trabajado, con un bloque sólido, que el año pasado se quedó a las puertas del ascenso y que vuelve a ser esta temporada un firme candidato. Ellos también tienen que preocuparse por nosotros porque jugamos en casa, también tenemos una buena plantilla y con el apoyo de nuestra afición somos un equipo muy duro. Si salimos metidos, sabemos leer los tiempos del partido y sabemos hacer en cada momento lo que necesitamos, le podemos complicar la vida al Ceuta, al Cádiz o al equipo que venga, esto es el Xerez, somos el Xerez Club Deportivo".

Igualmente, el preparador xerecista matiza que "nos jugamos más que tres puntos, los jugadores lo saben, los técnicos lo sabemos y no es un partido más. Es especial, hay mucho en juego y se va a demostrar en el campo la importancia de este partido, un encuentro en el que estamos convencidos de que vamos a puntuar".

De cara a esta cita, Juan Pedro va a mantener hasta última hora las dudas de José Vega, que aún no está descartado, y de Alberto, que recibió en el amistoso ante la Roteña un fuerte golpe en la rodilla, pero ya podrá citar a dieciocho jugadores con la nueva normativa. "Es algo positivo, especialmente para plantillas amplias como la nuestra. Hay otros equipos que no tienen tantos jugadores disponibles y de nivel pero a nosotros nos beneficia tener en el banquillo a dos futbolistas más para buscar soluciones ante cualquier contratiempo. Es duro para un jugador que está trabajando toda la semana quedarse fuera, es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Al final sólo juegan catorce pero es un aliciente más y una motivación extra para los jugadores, hay más margen de maniobra".