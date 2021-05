Juan Pedro sigue apostando por el ascenso del Xerez CD

Juan Pedro Ramos, segundo entrenador del Xerez CD, conoce como pocos al Deportivo y sabe que a lo largo de su historia en los momentos importantes ha fallado en más de una oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión se muestra más optimista y confiado que nunca y sigue apostando por el ascenso de su equipo a la Segunda RFEF.

Las aguas han vuelto a su cauce, pero la goleada dejó tocado a Esteban Vigo y los futbolistas se han visto obligados a hacer propósito de enmienda. Saben mejor que nadie que ofrecieron una pésima imagen y que fallaron en el momento más inoportuno.

El jerezano admite que la derrota en Puente Genil "nos dolió mucho por la forma en la que llegó, fue un duro golpe. El equipo aún está tocado, aunque los días de descanso nos vinieron bien para estar con la familia y desconectar, pero vamos a sacar esto adelante. Estoy segurísimo y convencido".

Además, 'El Pirata' puntualiza: "Este bloque sabe competir, lo ha demostrado a lo largo de la campaña, y si lo hace al cien por cien está capacitado para ganar a cualquier rival de la categoría. Si pierdes un partido porque el rival es mejor que tú no pasa nada, pero lo de Puente Genil no lo podemos olvidar. En el fútbol no hay ya nada fácil, no hay alfombra roja. De todos modos, insisto, no lo logramos de forma directa pero lo vamos a lograr en estos dos encuentros que todavía nos pueden quedar".

"Nos pudo la presión, no se puede perder de la forma que lo hicimos, hay que aprender de los errores y no fallar más"

Bajo su punto de vista, al Xerez CD le pudo "la presión, eso suele pasar cuando las expectativas son demasiado altas y se nos olvida lo mucho que estábamos sufriendo no hace mucho. En la primera, parte tuvimos algunas ocasiones y en la segunda se fue todo al traste".

"No supimos -subraya- reponernos al golpe. Hay que saber convivir con la presión y el que no sea capaz de superarla que se dedique a otra cosa. Aquí hay gente con experiencia y otros jóvenes con personalidad que están capacitados para ofrecer un buen nivel. El domingo no supimos manejar esos tiempos”.

Restan dos finales y la primera de ellas será en casa. Juan Pedro no se ha parado a pensar en qué rival "nos puede venir mejor o mejor, tenemos estudiados a todos. Lo que tenemos claro es que en casa no vamos a fallar y que debemos aprender de los errores. En los campos pequeños nos cuesta más desplegar nuestro juego y eso ha quedado demostrado durante toda la temporada. Si viene el Puente Genil, más motivados lo vamos a recibir. A ellos les cuesta más jugar en un escenario grande y de césped natura, como ya quedó demostrado en el partido que le ganamos".

"La afición terminó dolida, pero es nuestro pulmón, el jugador número doce, nos está ayudando a levantarnos”

Tras la derrota en el Manuel Polinario, Esteban Vigo también lo ha pasado mal y se cuestionó su continuidad. El preparador xerecista resalta que "él también está afectado porque todos teníamos depositada mucha ilusión en ese partido y no pudo ser. Para todos fue un palo y él se los llevó todos, todo el mundo apunta al primer entrenador cuando los resultados no acompañan. Aún estamos dolidos porque un revés así no se olvida tan fácil ni lo debemos olvidar para aprender y que no se repita. Vamos a levantar la cabeza y a lograr el objetivo".

La afición sufrió como pocas veces durante el encuentro del domingo y al final. Recuerda que "nuestra afición está acostumbrada a sufrir porque lleva muchos años siguiéndonos. Es triste está claro, pero ella es nuestro pulmón, nuestro jugador número doce y la que nos está ayudando a levantarnos. Desde el mismo domingo no ha dejado de mandarnos mensajes de ánimo y nos va a ayudar a superar nuestra primera final. Ya no hay margen de error, ya sí que es todo o nada y ellos lo saben".